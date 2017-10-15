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Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

Kayyum atana belediyenin kurduğu "Kitap Kafe" ile gençler, boş zamanlarını sınavlara hazırlanarak ve kitap okuyarak geçirme imkanı buluyor.

15.10.2017 - 13:43
  1. Haberler
  2. Eğitim

Gençlik ve Spor Bakanlığının kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla başlattığı proje kapsamında kurulan Kitap Kafe'den günde ortalama 50 öğrenci yararlanıyor.

7/24 AÇIK

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere 7 gün 24 saat açık tutulan kafede, öğrencilere çay ve kahve ikramı yapılırken, ödünç kitap imkanı da sunuluyor.

Öğrencilere rahat çalışma ortamı sunmak amacıyla ev ortamını aratmayacak şekilde dizayn edilen kafe sayesinde, gençlerin yeni arkadaşlıklar edilenerek sosyalleşmeleri de sağlanıyor.

Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

HER TÜRLÜ DESTEK VAR

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine, ilçedeki gençlerin ve öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

"Bizim derdimiz gençler. Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için uğraşıyoruz." diyen Kaşıkçı, gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerin iyi bir eğitim alması gerektiğini vurguladı.

Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

KİTAP OKUYUP DERS ÇALIŞIYORLAR

Belediye olarak yer tahsisini yaptıkları yerde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle gençler için güzel bir hizmetin hayata geçirildiğini kaydeden Kaşıkçı, şöyle devam etti: "Çocuklarımız orada 7 gün 24 saat kitaplarını okuyor, derslerine çalışabiliyor. Sıcak bir ortamda üniversiteye ve liselere hazırlanacakları ya da kitap okuyabilecekleri güzel bir ortama kavuştular. Biz gençlerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Yeter ki onlar talep etsin ve istesinler. Biz o hizmetleri sunacağız. Şu anda okuyan ya da mezun olanlara 'Ben şurada okuyorum, bana destek' diyene kapımız sonuna kadar açık. Bundan sonra da hem belediye hem de kaymakamlık olarak devletin imkanlarını eğitim ve gençlerimiz için sunmaya devam edeceğiz."

Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

ÖĞRENCİLER MEMNUN

12. sınıf öğrencisi Ayşenur Kaplan, üniversite sınavlarına hazırlanmak için kafeye geldiğini belirterek, "Arkadaşlarla oturup çalışıyoruz. Kitap okuyoruz, eğleniyoruz. Burada zaman çok güzel geçiyor. Anlamadığımız soruları birbirimize soruyoruz. Daha çok sosyalleşiyoruz. Bu sene Yüksekova çok güzel oldu. Eğitim konusunda da iyi bir yere geliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Diyar Şahin de kafenin öğrenciler için önemli bir açığı kapattığını dile getirerek, burada arkadaşlarıyla iyi vakit geçirdiklerini, ücretsiz çay ve kahve ikramlarından da yararlandıklarını anlattı.

Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

Yüksekovalı gençler kitap kafede buluşuyor

FOTOĞRAF: PKK'lı teröristleri, eğitimin durması için okullara saldırı düzenliyordu.

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