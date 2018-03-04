Yumurtlayan horoz şaşırttı

Sinop’un Kılıçlı köyünde bir horoz yumurtladı.

"ÇİFT CİNSİYETLİ OLABİLİR"

Konuyu değerlendiren Veteriner Hekim Hakkı Apaydın, “Şimdi bu olağan bir şey değil tabi. Horozun yumurtlaması da mümkün değil. Bir yumurtanın oluşabilmesi için dişi üreme organları ve dişi hormonları gerekiyor. Yumurtlamayı sağlayacak. Bu da anca bir tavukta olur. Bir dişi hayvanda olur. Horozda olması mümkün değil. Bence bu olayın olması aynı insanlarda olduğu gibi çift cinsiyetlilik olabilir. Dişi organı rudumente kalmıştır. Fazla gelişememiştir. Böyle bir sonuç doğurmuş olabilir. Büyük ihtimalle bu yumurtanın sarısı yoktur zaten. Yani yumurtanın hücre çekirdeği olan yumurtanın sarısı da yoktur. Başka da bir yorum yapamıyorum.





"ÜNİVERSİTELERDE İNCELENMELİ"

Görünüş olarak horoza benzer ama içerisinde bünyesinde dişi hormonları ve dişi organları taşıyabilir. Böyle bir olay olabilir. Bunu üniversitelerde incelenmesi gerekir. Yani üniversite doğum ve replikasyon ana bilim dallarında incelenebilir yani. Horozun geninin incelenmesi lazım. Genin de erkek mi dişi mi bunun bir kere belirlenmesi lazım. Gen yapısı incelenmesi lazım. Sonra üreme organları incelenmesi lazım. En iyi sonucu oradan alırız. Şimdi bazı araştırmalar mesela, İngiltere’de bilim adamları da bu konuda araştırma yapmışlar. Diğer hayvanlar gibi değil tavuklar cinsiyet gelişimi. Daha farklı. O yüzden üniversite hocalarımızdan bir görüş alırsanız çok daha iyi olur. Yani diğer hayvanlara göre tavuklar da cinsiyet gelişimi biraz daha farklılık arz edebiliyor.” dedi.