Yunan araç kiralama firması Koç'un oldu

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Otokoç ve Avis Budget Group, uluslararası pazarlarda büyüme stratejisine uygun olarak yatırımlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Yunanistan'da Avis, Budget ve Payless lisansları ile kısa ve uzun dönem araç kiralama faaliyetinde bulunan Olympic, Otokoç ve Avis Budget Group ortak girişimi ile satın alındı. Ortak girişim şirketinin hisselerinin sahiplik payı yüzde 80 Otokoç, yüzde 20 ise Avis Budget Group'tan oluşurken, Olympic 2017 yıl sonu itibarıyla 32 bin adetlik araç parkına sahip bulunuyor.

455 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin ve Koç Topluluğu'nun ilk otomotiv şirketi olan Otokoç, 90'ıncı yılında gerçekleştirdiği bu satın almayla, Türkiye ile birlikte 9 ülkede 80 bin adetlik araç filosuna ulaştı. Koç Topluluğu olarak tüm işlerimizde hem ülkemizde, hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz. Avis Budget Group ile yaptığımız yatırım ortaklığı, uluslararası büyüme stratejimizi destekleyen adımlardan biri oldu. Aktif büyüklüğü 455 milyon avro olan bu operasyon ile Yunanistan'da çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Koç Topluluğu'nun birçok yabancı şirketle güvene ve uzun yıllara dayanan ortak yatırımları bulunuyor. Yabancı ortaklı bu yatırımların arasına 45 yıllık iş ortağımız olan Avis Budget Group'u da eklemekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte satın aldığımız bu yapıyı otomotiv ve araç kiralama tecrübemizle büyüteceğimize inanıyoruz."