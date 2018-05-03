Yunanların gözaltına aldığı kepçe operatörü serbest bırakıldı

Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmalarında görev yapan Edirne Belediyesi çalışanı Musa Alerik'i dün, tampon sahasını işgal etme nedeniyle gözaltına alarak, Oristia'da şehrine götürdü.
YUNANİSTAN KEPÇEYE EL KOYDU
Gözaltına alınan Edirne Belediyesi'nde görevli 38 yaşındaki kepçe operatörü Musa Alerik, Orestiada'da çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı giriş yaptığı' suçlamasıyla 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken, kepçeye el konulması kararı verdi.