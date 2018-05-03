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Yunanların gözaltına aldığı kepçe operatörü serbest bırakıldı

Edirne'de kepçeyle Yunanistan sınırını geçen işçiye 5 ay hapis ve bin 500 euro para cezası verildi. Hapis cezası ertelendi, kepçeye el konuldu.

İHA | 03.05.2018 - 13:29..
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Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmalarında görev yapan Edirne Belediyesi çalışanı Musa Alerik'i dün, tampon sahasını işgal etme nedeniyle gözaltına alarak, Oristia'da şehrine götürdü.

Yunanların gözaltına aldığı kepçe operatörü serbest bırakıldı

YUNANİSTAN KEPÇEYE EL KOYDU

Gözaltına alınan Edirne Belediyesi'nde görevli 38 yaşındaki kepçe operatörü Musa Alerik, Orestiada'da çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı giriş yaptığı' suçlamasıyla 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken, kepçeye el konulması kararı verdi.

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