Yunanların gözaltına aldığı kepçe operatörü serbest bırakıldı

Stamford Hill bölgesinde düzenlenen Yahudi Lag BaOmer festivalinde meydana gelen patlamada, 30'dan fazla yaralının olduğu öğrenildi.

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Roma'dan Salah'a mesaj var

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Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan Doğu Perinçek, ABD ve FETÖ'den CHP'ye gelen talimat ile 4'lü ittifakta yer alamadıklarını belirtti.