Didim iskelesinden önceki gün açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta, uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı.

Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

Yunan askerleri tarafından Türk balıkçılarına taciz ateşi VİDEO

TÜRK SULARINDA DA TACİZE DEVAM ETTİLER

Görüntü çekildiğini gören asker, silahını indirdi. Balıkçılar, yasak bölgede olmadıklarını kanıtlamak için teknedeki koordinatları gösteren cihazı da görüntüledi.

Yunan askerleri yaklaşık bir saat boyuncu balıkçılara sözlü ve el hareketleriyle tacizde bulundu. Uluslararası sulardan Türk sularına giren balıkçılara, burada da taciz devam etti. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

PLASTİK MERMİ

Aynı bölgeye ağ atan başka bir balıkçı ise Yunan Sahil Günvenlik botundan plastik mermi ile sıkıldığını söyledi. Teknesinin bu merminin isabet etmesi sonucu camlarının kırıldığını belirten balıkçı o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.