Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Türkiye sınırda yakalanan Yunan askerlerinin tahliye talebinin reddedildiği açıklandı.
Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutuklulukklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu.
AİLELER BAŞSAVCI İLE GÖRÜŞTÜ
Bu arada tutuklu askerlerin aileleri de adliyeye geldi.
Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi ve aileler, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüştü.
Görüş izni çıkan aileler, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.
SINIRDA YAKALANMIŞLARDI
Cuma günü Edirne'de Türkiye-Yunanistan sınırını yanlışlıkla geçtikleri belirtilen iki Yunan askerinin tutuklanmıştı.
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