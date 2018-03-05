Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

New York Moda Haftası’nın en büyük güzellik trendlerinden biri olan kırmızı ojeler, klasik kullanımın dışında değişik tasarımlarla karşımıza çıkıyor.

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Kanser korkusuyla başa çıkmanın yolları

Dünyada yapılan çalışmalara göre kanser, erken teşhis ve gelişmiş tedavi seçeneklerine rağmen hala en fazla korkutan ve çaresizlik hissi yaratan bir hastalık olarak görülüyor.