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Yunan askerlerinin denize dökülüşü

Anadolu'da milli mücadele dönemi kahramanlıklarla, destanlarla doludur. Onlar arasında bilinen en büyük zaferlerden, bozgunlardan biri de Yunan askerlerinin denize dökülüşüdür.

Özel Haber | 09.03.2018 - 12:47..
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Yunan askerlerinin denize dökülüşü

Geçtiğimiz gün Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos 12 ada ve Akdeniz enerji sahası hakkında yaptığı açıklamalarda "Türkiye güvenliğimize, bütünlüğümüze tehdit oluşturursa, atalarımızın yaptığını biz de yaparız." sözleriyle Ankara'ya tehdit mesajları yollamıştı.

Bu konu geçen haftanın en çok tartışılan konularından biri olurken, şu soru ortaya çıktı: Yunan askerleri aslına ne yaptı ?

Yunan askerlerinin denize dökülüşü

İZMİR'İ İŞGAL GİRİŞİMİ

Milli mücadele dönemlerinin en kıvılcımlı günleriydi o günler. Bir taraftan İngiliz Fransız ve İtalyan askerlerinin Anadolu topraklarında işgal girişimleri oluşurken diğer tarafta ise vatan, millet, bayrak, din, namus uğruna canını korkusuzca ortaya koymuş, mücadelesini vermekteydi. İşte o işgal girişlerinden biri de İzmir'de olmuştu.

İngiliz arşivinden Yunanlıların İzmir'den kaçışı - VİDEO

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İzmir'i işgal etmeye çalışan Rumlar, köyleri yakıp yıkarak İzmir'de bir huzursuzluk ortamı oluşturmaya çalışıyor, ayaklanma çıkartmak istiyorlardı. Bu durum karşısında Yunan ordusu da kayıtsız kalmayarak Ege'ye gemilerle asker sevkiyatı yaptı. Amaç basitti, İzmir'in işgali, ancak İzmir'i işgal öyle kolay değildi...

Yunan askerlerinin denize dökülüşü

BÜYÜK BOZGUN: DENİZE DÖKÜLDÜLER

Takvimler 9 Eylül 1922 tarihini gösterdiğinde karaya çıkmaya çalışan Yunan ordularına İzmir halkı en güzel cevabı verdi. Bir oldu, beraber oldu güçlü bir ordu oluşturdu. Halkın gücünü desteğini alan birlik Yunan ordusunun üzerine doğru atılınca, karaya çıkan bir avuç Yunan ordusu da kaçıp kurtulmak için kendini denize attı.

Tarihe "Yunanın denize dökülüşü" notuyla geçen bu kahramanlık mücadelesi, Yunan devleti tarafından her daim üstü örtülerek kapatılmaya çalışılmaktadır.

Yunan askerlerinin denize dökülüşü

"YUNAN DENİZE DÖKÜLMEDİ, KENDİLERİ GİTTİ" İDDİASI

Öte yandan tarihçilerin görüş ayrılığına düştüğü konulardan biri de Yunanlılar'ın kaçışıyla ilgili. Bazı tarihçiler Yunan askerlerinin "denize dökülmediği", aksine Mustafa Kemal Paşa'nın şehre girişinden 2 gün önce yani 7 Eylül'de Yunan askerlerinin ABD gemileriyle İzmir'i terk ettiğini iddia ediyor. İngilizler'in çektiği görüntülerde İzmir'deki Rumlar'ın deniz yolunu kullanarak şehri kaçarak terk ettiği net bir şekilde görülüyor.

Özetle Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un bahsettiği o atalar, İzmir'de denize dökülen atalardır...

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Yunan askerlerinin denize dökülüşü
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