1 Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı, Kardak'a yaklaştırılmadı. Bakan Panos Kammenos, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi.

2 Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması Balıkesir’de bir camide, hijyenik ortamın oluşturulması için başlatılan 'askıda çorap' uygulaması, ilçe sakinleri tarafından ilgi gördü.

3 Cammu Keşmir'deki çatışmalar Hindistan askerlerinin açtığı ateşle dün 2 sivilin ölmesinin ardından yapılan grev çağrısı nedeniyle eyalette dükkanlar ve iş yerleri kapandı

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor.

5 Kulak çınlaması neden olur Günlük hayatı olumsuz etkileyen kulak çınlaması bir çok hastalığa bağlı olarak gelişebiliyor.

6 Amedspor, Sivas maçına çıkmadı Amed Sportif, deplasman yasaklarına tepki göstermek için Sivas Belediyespor maçına çıkmama kararı aldı.