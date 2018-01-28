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Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı, Kardak'a yaklaştırılmadı. Bakan Panos Kammenos, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi.

İHA | 28.01.2018 - 13:43..
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Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kardak’a yaklaştırılmadı.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti Türk karasularını bir gerginlik olmadan terk etti.

Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi

DENİZE ÇELENK ATTILAR

NIKIFOROS gemisi ile ancak Kardak açıklarına gelebilen Yunan Bakan denize çelenk atmakla yetindi.

Yunan haber sitesi Militaire ise, Yunan Savunma bakanı Panos Kammenos’un Kardak açıklarına giderek çelenk attığını duyurdu.

Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi

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Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi



Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi

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