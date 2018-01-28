Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kardak’a yaklaştırılmadı.
Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti Türk karasularını bir gerginlik olmadan terk etti.
DENİZE ÇELENK ATTILAR
NIKIFOROS gemisi ile ancak Kardak açıklarına gelebilen Yunan Bakan denize çelenk atmakla yetindi.
Yunan haber sitesi Militaire ise, Yunan Savunma bakanı Panos Kammenos’un Kardak açıklarına giderek çelenk attığını duyurdu.
Türk askeri Yunanları Kardak'a yanaştırmadı VİDEO