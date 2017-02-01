Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah erken saatlerde Kardak (İmia) adası üzerinden helikopterle uçarak, 21 yıl önce hayatını kaybeden 3 Yunan subay için denize çelenk attı.
KARDAK'A HELİKOPTERDEN ÇELENK
Yunan Bakan Kamenos’a Yunan Hava kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu eşlik etti. Uçuş yerel saatle 08.20’de gerçekleşti.
Yunan bakandan Kardak'a çelenk İZLE
DAHA ÖNCE DE ATMIŞTI
Kamenos, bakan olarak göreve başladığında yine 3 subay için Kardak adası üzerinden helikopterle uçmuş ve havadan denize çelenk atmıştı.