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Yunan bakandan Kardak'a çelenk

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, 3 subaylarının ölüm yıl dönümü dolayısıyla Kardak'a helikopterden çelenk attı.

01.02.2017 - 11:21
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Yunan bakandan Kardak'a çelenk

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah erken saatlerde Kardak (İmia) adası üzerinden helikopterle uçarak, 21 yıl önce hayatını kaybeden 3 Yunan subay için denize çelenk attı.

KARDAK'A HELİKOPTERDEN ÇELENK

Yunan Bakan Kamenos’a Yunan Hava kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu eşlik etti. Uçuş yerel saatle 08.20’de gerçekleşti.

Yunan bakandan Kardak'a çelenk İZLE

Yunan bakandan Kardak'a çelenk

Yunan bakandan Kardak'a çelenk

DAHA ÖNCE DE ATMIŞTI

Kamenos, bakan olarak göreve başladığında yine 3 subay için Kardak adası üzerinden helikopterle uçmuş ve havadan denize çelenk atmıştı.

Yunan bakandan Kardak'a çelenk

Yunan bakandan Kardak'a çelenk

Yunan bakandan Kardak'a çelenk

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