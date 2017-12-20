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Yunan Bakanın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunanistan Savunma Bakanı haddini aştı. 'Ege'deki adalarımız işgal altında' diyen Kılıçdaroğlu'na 'gel de al' cevabını verdi. Tarihte de benzer bir durum yaşanmış, 'gel demiştin geldik' denilmişti.

DHA | 20.12.2017 - 10:10..
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Yunan Bakanın provokasyonu: Gelin alın adaları

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de Yunaninstan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye'ye ağır tehditlerde bulunduğunu savundu.

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER"

Engin Altay, "Coğrafi aidiyeti belirsiz formasyonları, egemenliği belirsiz ada ve adacıklarla ilgili olarak bütün uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak 18 adanın Yunanistan'a ait olduğunu söyledi. Bize 'gel de al' meydan okumasında bulunmuştur. Panos Kammenos bilmelidir ki, Büyük Atatürk'ün İstanbul işgalinde söylediği, 'Geldikleri gibi giderler' sözüyle kendisine karşılık veriyoruz." dedi.

CHP'den Yunan bakana '18 ada' cevabı

"CESURSAN GEL AL"

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce Türk vatandaşlarını katlederek Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaya çalışan E.O.K.A militanları bir nizamiye karakolunun duvarına Türkçe olarak; “Cesursan gel al” diye yazmışlardı.

20 Temmuz 1974 tarihindeki Kıbrıs Barış Harekatı sonucunda E.O.K.A militanları tek tek öldürülerek temizlenmiş ve duvara Türk askerleri tarafından "Cesursan gel al demiştin; CESURUM, GELDİM, ALDIM…” yazılmıştı.

Yunan Bakanın provokasyonu: Gelin alın adaları

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