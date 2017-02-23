Yunan basını: 2 Türk SAT komandosu bize sığındı

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığı otele saldırı girişiminde bulundukları iddia edilen 2 SAT komandosunun Yunanistan'a kaçtığı ileri sürüldü.

İLTİCA TALEP ETTİLER

Yunan Ethnos gazetesinin haberine göre SAT komandolarından ikisi 17 Şubat'ta Yunanistan'a kaçarak siyasi iltica talebinde bulundu.

GAZETE İSİMLERİ DE YAZDI

Gazete, Yunanistan'a iltica eden SAT komandoları olduklari iddia edilen kisilerin isimlerinin Halit Çetin ve Fatih Arık olduğunu yazdı.

Komandoların 17 Şubat günü Meriç sınırından geçerek Orestiada'daki polis karakoluna teslim olduklarını ve siyasi iltica başvurusunda bulundukları belirtildi. Yunan makamlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.