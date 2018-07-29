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Yunan basını: FETÖ'cüleri yangından kaçırdılar

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin, başkent Atina yakınlarında 88 kişinin ölümüne yol açan yangın sırasında, kaldıkları askeri bölgeden tahliye edildiği iddia edildi.

AA | 29.07.2018 - 06:47..
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Yunan basını: FETÖ'cüleri yangından kaçırdılar

Vradini gazetesi, "Yangın 8'i (askeri) de mi tehlikeye attı?" başlığıyla verdiği haberinde, Türkçe konuşan 8 kişinin, yangın bölgesi yakınlarındaki Yunan Kara Kuvvetlerine bağlı Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinden tahliye edildiğini ileri sürdü.

"2 EVDE KALAN 8 YABANCI UYRUKLU KİŞİ"

Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, yangından en çok etkilenen Mati bölgesine 2 kilometre mesafede bulunan Agios Andreas'taki merkezden çıkarılan söz konusu kişilerin, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci olduklarının tahmin edildiği belirtildi.

Haberde, “Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin sorumluluğunda yürütülen operasyonda öncelik, iki evde kalan 8 yabancı uyruklu kişiye verildi. Görgü tanıklarına göre, telaş içindeki Türkçe konuşan bu kişiler, Türkiye'de darbe girişimine katıldıkları iddia edilen askerlerdi." ifadelerine yer verildi.

Yunan basını: FETÖ'cüleri yangından kaçırdılar

"TRAFİK YOĞUNLAŞMADAN UZAKLAŞTIRDILAR"

Darbecilerin tehlikeye girmesinin önlenmek istendiğine işaret edilen haberde, bu kişilerin bölgede trafik sıkışıklığına yakalanılmadan hızlıca uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

Gazete, haberinde ayrıca, Türkiye'nin iade talebi reddedildikten sonra darbecilerin güvenliğinden Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumlu olduğunu iddia etti.

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