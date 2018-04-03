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Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren gazeteci Kanellis, bu durumun halkta korkuya neden olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 07:43..
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Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunanistan'da yayın yapan gazetelerin son günlerdeki tek gündemi Türkiye.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğraflarıyla çıkan gazetelerin köşe yazarlarının da gündemi farklı değil.

Köşesinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren son isim Vasilis S. Kanellis oldu.

Yunan gazetecinin "Ege'deki savaş naraları Yunanistan'da neden korkuya neden oluyor" başlıklı yazısı itiraf niteliği taşıyor.

TÜRKİYE'DEN KORKUNUN KANITI

Ülkesindeki büyük bir şirketin havaalanını bir etkinlik için kiralamak istediğini yazan Kanellis, turuncu alarm nedeniyle olumsuz yanıt alındığını söyledi.

Yunan gazeteci, durumu "Bu, Silahlı Kuvvetlerin, Türkiye tarafından tahriklerin artırılmasından korkarak teyakkuzda olduğunu doğrulayan birçok olaydan sadece biri." ifadeleriyle yorumladı.

Yunanistan'ın ekonomik sorunlarını hatırlatan Vasilis S. Kanellis, halkın Türkiye ile çatışma riski nedeniyle korku içinde olduğunu söyledi.

"İLİŞKİLERİ DÜZELTELİM YOKSA..."

Ülkenin savaş durumu görüntüsünün, ekonomik krizden çıkma ve turist çekme çabasına yardımcı olmayacağını ifade eden Yunan gazeteci, Türkiye ile ilişkilerin iyiye gitmesinin ülkesine fayda sağlayacağını savundu.

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