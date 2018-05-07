Yunan halkı Türkiye'yi düşman olarak görmeye başladı

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim, yapılan kamuoyu anketlerine de yansıdı.

Ülkede yayın yapan Ethnos Gazetesi, Prorata adlı şirketin Alternatif Politikalar Enstitüsü adına yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Sonuçlar; son dönemlerde yaşananların ardından Yunan halkının Türkiye'yi düşman olarak görmeye başladığını ortaya koydu.

DÜŞMANINIZ KİM ANKETİ

Ankete katılanlara; Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye arasından hangi ülkeyi düşman olarak gördükleri soruldu.

Yunan halkının yüzde 87'si Türkiye'yi düşman olarak gördüğünü ifade etti.

Türkiye aleyhinde verilen bu cevaplar, yaz tatilini Yunan adalarından yana kullanan Türk turistleri getirdi.

YUNAN EKONOMİSİNE TÜRK TURİST DOPİNGİ

Öyle ki; ekonomik olarak zor durumda olan Yunanistan, adalara giden Türk turistler sayesinden büyük bir gelir sağlıyor.

Yunan halkı da düşman olarak gördüğü Türklerin parasını almaktan memnun.

İLİŞKİLER NEDEN BOZULDU

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra açılmaya başladı.

Darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci teröristler, Türkiye'ye iade edilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı bir tavırla Yunanistan'a yaptığı ziyaret de ilişkilerin toparlanmasına yetmedi.

Devam eden süreçte Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunan Yunan yetkililer, ilişkilerin bozulmasına neden oldu.