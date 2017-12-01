Yunan medyası Kılıçdaroğlu'na inandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'belge' diyerek elindeki bazı kağıtları gösterdi.
TÜRKİYE ALEYHİNDE ORTAK PLAN
Amerika'da Türkiye'ye karşı düzenlenen ekonomik darbe planıyla aynı anda harekete geçen CHP Lideri'nin gösterdiği kağıt parçalarının karalama kampanyasının bir parçası olduğu anlaşıldı.
YUNAN İNANDI
Yaşananların ardından konuyla ilgili bir haber hazırlayan Yunan medyası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını gazeteye taşıdı.
Ülkede yayın yapan Avgi Gazetesi'nde çıkan haberde, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının Erdoğan için sonuçlarının olacağından bahsedildi.