Yunan medyası Kılıçdaroğlu'na inandı

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Bağcılar'da 5 dakikada 100 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, haklarında iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Kılıçdaroğluna 1,5 milyon dolarlık tazminat davası

Çin'de bir oyun salonunda bulunan oyuncak yakalama makinesindeki tüm oyuncakları alan kız torbaya doldurdu.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler için yemin törenleri düzenlendi.

Acemi erler yemin etti

Lahey'de 20 yıl hapis cezası onanınca zehir içerek intihar eden eski Bosnalı Hırvat generalin 2 yıl önce yazıp mühürlediği veda mektubu açıldı.

Diyarbakır'da ayakkabısız bir çocuk, minibüsteki sıcak havayı fırsat bilip uykuya dalarken görenlerin içini sızlattı.

Fransa’da düzenlenen güzellik yarışmasında adaylara Çipras'ın hangi ülkenin Başbakanı olduğu soruldu. Ancak Güzellerin yüz ifadelerinden Çipras’ı pek tanımadıkları anlaşıldı.

Alman medyasında Merkel'in para ile koalisyon konusunda anlaşmaya varmak istediğine dair haberler çıkmaya başladı.

Almanya'da siyasi kriz devam ediyor

1 Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine iletmiş.

2 CHP belgeleri basınla paylaştı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında elindeki dekontların gerçek olduğunu iddia ederek bunları kamuoyunun tartışmasına açtı.

3 Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle grup halinde ikinci kez kapalı toplantı düzenledi. Ülke gündeminden köy okullarına her şey açık açık konuşuldu.

4 Neçirvan Barzani Şırnak'ta IKBY lideri Neçirvan Barzani, yurt dışına gitmek üzere Şırnak'a geldi.

5 Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.

6 Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti Bosna'da savaş suçu işleyen, Mostar Köprüsü'nü yıktıran Hırvat General Slobodan Praljak, 20 yıllık cezasını duyunca zehir içti ama zaten 13 yıldır hapisteydi. Yani serbest kalabilirdi.