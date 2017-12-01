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Yunan medyası Kılıçdaroğlu'na inandı

'Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği kağıt parçalarının sahte olduğu ortaya çıktı' iddiaları Yunan medyası köpürttü.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 14:11..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'belge' diyerek elindeki bazı kağıtları gösterdi.

TÜRKİYE ALEYHİNDE ORTAK PLAN

Amerika'da Türkiye'ye karşı düzenlenen ekonomik darbe planıyla aynı anda harekete geçen CHP Lideri'nin gösterdiği kağıt parçalarının karalama kampanyasının bir parçası olduğu anlaşıldı.

YUNAN İNANDI

Yaşananların ardından konuyla ilgili bir haber hazırlayan Yunan medyası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını gazeteye taşıdı.

Ülkede yayın yapan Avgi Gazetesi'nde çıkan haberde, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının Erdoğan için sonuçlarının olacağından bahsedildi.

Yunan medyası Kılıçdaroğlu'na inandı

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