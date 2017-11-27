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Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Türkiye'nin 82. vilayeti olmak istemediklerini açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı, Yunan medyası tarafından manşetlere taşındı.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 07:24..
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türkler olarak Türkiye'nin 82. vilayeti olmak istemediklerini söyledi.

YUNAN BASINI YAKIN TAKİPTE

Akıncı'nın tepki çeken bu sözleri, Yunanistan'da yayın yapan gazetelerde geniş yer buldu.

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

TÜRKİYE İLE İLİŞKİ KESİLSİN

Akıncı'nın sözlerini alkışlayan Yunan medyası, KKTC'nin Türkiye ile olan ilişkisinin kesilmesini istedi.

İKİ ŞEYİ İSTEMİYORUZ

Londra'daki konuşmasında ada genelinde Kıbrıslı Türklerin iki şeyi istemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bunlar,  Rum üniter devleti içinde azınlık olmak ve Türkiye’nin 82’inci vilayeti olmak. Ya eş değer olarak aynı çatı altında veya iki ayrı çatı altında yaşayacağız." diye konuşmuştu.

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

 

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