Yunanistan 2060'a kadar IMF ve AB'ye geri ödeme yapacak

Yunanistan 2010 yılında karşılaştığı ekonomik krizin üstesinden 8 yıl sonra güçlükle geldi. Acil ihtiyaçlı kriz ortamı her ne kadar sona erdiyse de Yunanistan bu ortamdan büyük bir zararla çıktı.

Atina hükümetinin kamu varlıklarını AB ülkelerine devretmesi ile başlayan süreç, IMF'ye 2060 yıına kadar borçlanma ile devam ediyor.

42 YILDA 322 MİLYAR DOLAR GERİ ÖDEME

Yunanistan'a 2010 yılından bu yana üç ayrı yardım programı uygulayan Avrupa İstikrar Mekanizması (AİM) yardım defterini kapattı. Yunanistan 2060 yılına kadar IMF ve AB’ye 322 milyar Euro geri ödeme yapacak. Mali kurtarma şemsiyesinden çıkan Yunanistan’ın borçları GSYH’sinin yüzde 180’ine ulaşmış durumda.

YENİ KRİZ İHTİMALİ KAPIDA

Yunanistan'ın AB'ye Ekonomik olarak bağlılığı sona erse de bu durum yeni bir kriz olmayacağının garantisi değil. Zira GSYH'nin hemen hemen iki katına ulaşan borç miktarı ülkedeki yeni bir krizin habercisi boyutunda.

Ekonomi uzmanları Atina'nın orta ve uzun vadede yeni bir krizle karşılaşılabileceğini düşünenleceğini tahmin ediyor.

FELAKETE SÜRÜKLENİYOR

Euro Bölgesi’nin Yunanistan’ı ‘kurtarmak’ için empoze ettiği sıkı kurallar olumlu bazı sonuçlar doğursa da uygulanan programın yarattığı olumsuz etkiler ve devasa borç ülkenin geleceğine yönelik soru işaretlerinin bir türlü silinmemesi sonucunu doğuruyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un, “Başardınız” mesajıyla kutladığı Yunanistan, kriz öncesi ekonomik açıdan Polonya ve Portekiz’in önünde yer alıyordu.Gelinen aşamada ise Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın ardından AB’nin en fakir dördüncü ülkesi konumunda.

Ekonomideki düzelme sinyalleri de benzer krizlerden geçen İrlanda, İspanya, Güney Kıbrıs ve Portekiz örneklerinden oldukça uzak.

MİLYAR DOLARLIK DESTEK PAKETLERİ

Yunanistan, 2010’dan bu yana, 256.6 milyar eurosu Avrupalı ortaklarından, 32.1’i ise Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) olmak üzere 288.7 milyar euro mali destek aldı. Atina’nın ödemesi gereken borç tutarı ise toplamda 322 milyar euro olarak hesaplanıyor. Mali kurtarma şemsiyesinden çıkan Yunanistan’ın borçları GSYH’sinin yüzde 180’ine ulaşmış durumda.