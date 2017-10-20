Yunanistan Başbakanı Çipras'tan küstah açıklamalar

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brookings Enstitüsü'ndeki soruları yanıtladı.

PARA YOK ASKERİ HARCAMA YAPIYOR

Ekonomik krizde olmalarına rağmen askeri harcamaları artırmaları konusunda gelen bir soruya cevap veren Çipras, Türkiye'yi hedef aldı.

KOMŞUM LÜKSEMBURG OLSAYDI..

Türkiye'nin adımlarını kestiremediklerini ifade eden Yunanistan Başbakanı, “Askeri alanda bir avro bile harcamak istemezdim, komşularımız Lüksemburg veya Belçika olsaydı bunu desteklerdim.” diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ UYARIN KÜSTAHLIĞI

Çipras, son olarak ABD'yi 'büyük güç' olarak tanımladı ve Türkiye'ye gereken uyarıların yapılmasını istedi.