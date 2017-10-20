taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.434
USD
3,6628
EURO
4,3305
ALTIN
151,28
PETR
57,3100

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan küstah açıklamalar

ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra ülkedeki temaslarına devam eden Yunanistan Başbakanı, katıldığı son toplantıda Türkiye'yi hedef aldı

20.10.2017 - 07:36
  1. Haberler
  2. Gündem
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan küstah açıklamalar

çipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brookings Enstitüsü'ndeki soruları yanıtladı.

PARA YOK ASKERİ HARCAMA YAPIYOR

Ekonomik krizde olmalarına rağmen askeri harcamaları artırmaları konusunda gelen bir soruya cevap veren Çipras, Türkiye'yi hedef aldı.

KOMŞUM LÜKSEMBURG OLSAYDI..

Türkiye'nin adımlarını kestiremediklerini ifade eden Yunanistan Başbakanı, “Askeri alanda bir avro bile harcamak istemezdim, komşularımız Lüksemburg veya Belçika olsaydı bunu desteklerdim.” diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ UYARIN KÜSTAHLIĞI

Çipras, son olarak ABD'yi 'büyük güç' olarak tanımladı ve Türkiye'ye gereken uyarıların yapılmasını istedi.

İlginizi Çekebilir
Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı
Irak Ordusu'nun başlattığı operasyondan sonra Kerkük'ten kaçanlar, Rus uydusu tarafından görüntülendi.
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye açık destek
AB Zirvesi'nde konuşan Başbakan Borisov, Türkiye ile müzakerelerin durdurulması durumunda AB'nin birçok hattının çökeceğini söyledi.
ABD Dışişleri'nden vize açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, vize görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyledi.
Erdoğan'a THY neden Somali'ye uçuyor sorusu
TRT World Forum'un kapanış oturumuna katılan Erdoğan,"Somali'ye niye uçuyorsunuz ki" sorusuna verdiği cevapla alkış aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

264
Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

59
Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

36
Eski Kerkük Valisi Kerim Talabani ailesini suçladı

Eski Kerkük Valisi Kerim Talabani ailesini suçladı

46
The Economist: SDG Rakka'da bölünebilir

The Economist: SDG Rakka'da bölünebilir

33
Angela Merkel'den Türkiye açıklaması

Angela Merkel'den Türkiye açıklaması

42
Kocaeli Birlikspor'un futbolcusu hayatını kaybetti

Kocaeli Birlikspor'un futbolcusu hayatını kaybetti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM