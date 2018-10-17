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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas istifa etti

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas istifa etti.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 15:59..
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas istifa etti

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Yunan Kathimerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın istifa ettiğini duyurdu. İstifanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, Başbakan Çipras ile Koçyas'ın arasının bir süredir açık olduğu biliniyordu.

KAMMENOS İLE TARTIŞMA İSTİFA GETİRDİ

Kathimerini gazetesinin bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kocyas, Başbakan Aleksis Çipras'ın Kammenos'a karşı kendisini savunmamasından rahatsız oldu.

"SOROS'UN ADAMI"

Aynı kaynaklar Kammenos'un Kocyas'ı Dışişleri Bakanlığı'nın gizli fonlarını kötü yönetmek ve spekülasyonlarıyla ekonomik krizlerin kaderini belirleyen milyarder yatırımcı ve fon yöneticisi George Soros'un adamı olmakla suçladı, Kocyas da bu iddialara tepki gösterdi.

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