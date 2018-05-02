Yunanistan Dışişleri'nden pişkin Türkiye açıklaması

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan ve Yunan hükümetinin kışkırtıcı politikalarına dayanan açıklamaları nedeniyle artan gerilim azaldı, ancak tansiyon Yunan Bakanlar nedeniyle tam olarak düşmüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias gerilim konusunda Türkiye'yi suçladı.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞMAYA YAKLAŞTILAR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Skai Tv'deki 'Istories' programında verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilaflı bölge olan Kardak kayaklıkları (Imia) yakınında ocak sonunda Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemileri arasında yaşanan gerilimi hatırlattı.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, "Türkiye, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini aşmaya çok yaklaşmıştı" diyen Kocias, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde Atina'nın 'sakin' tepkiler vermesi sayesinde olumsuz gelişmelerin yaşanmasının önlendiğini savundu.

YUNANİSTAN'IN KIŞKIRTICI TAVIRLARI

Yunan yönetimi Türkiye karşısında özellikle bakanlık düzeyinde kışkırtıcı faaliyetlerde bulunmuş, adalara bayrak dikme, sınır ihlali,, it dalaşıları gibi bir çok düşmanca faaliyet gerçekleştirerek ortamın gerilmesine enden olmuştu.

Tüm bu gelişmeleri yok sayan Dışişleri Bakanı aynı zamanda Türkiye'ye tehditler savuran hükümet görevlilerine tek bir tepki göstermeden Türkiye'yi suçladı.