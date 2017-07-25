taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5572
EURO
4,1408
ALTIN
143,34
PETR
48,6300

Yunanistan hükümeti adalardaki camileri çürümeye terk etti

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rifat Sait, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası hasar gören camilerle ilgili Yunanistan'ı suçladı.

25.07.2017 - 01:22
  1. Haberler
  2. İç Haber
Yunanistan hükümeti adalardaki camileri çürümeye terk etti

Sait, yaptığı açıklamada, depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin yıkıldığını belirterek, cami ile ilgili bir süre önce Yunan hükümetinin gerekli izinlerin alınmasına rağmen restorasyon çalışmalarına başlamadığını ileri sürdü.

"CAMİLER RESTORASYON BAHANESİYLE KAPALI"

Rifat Sait, şu iddialarda bulundu:

"Yunanistan hükümeti, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk etti. Yunanlılar Avrupa Birliği fonlarından yararlandıkları halde yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar. Bu bir suç ve vebaldir. Türkiye’nin 'TİKA marifetiyle onarabiliriz' yardım talebine bile olumlu yaklaşmıyorlar. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Rodos Adası'nda, Osmanlı döneminde yapılan camilerin neredeyse tamamı restorasyon gerekçesiyle yıllardır kapalı tutuluyor."

Depremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun ailesine baş sağlığı dileyen Sait, "İstanköy Adası depreminde vefat eden İzmirli Sinan Kurtoğlu için Yunan hükümeti sorumludur, tazminat gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan hükümeti adalardaki camileri çürümeye terk etti

"KOS DEĞİL, İSTANKÖY'Ü KULLANALIM"

Kos Adası yerine İstanköy isminin kullanılması gerektiğini belirten Sait, şunları kaydetti:

"Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 12 Adalar içinde yer alan 120 bin nüfuslu Rodos'ta 5 bin soydaşımız yaşıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de fethettiği ada, yüzlerce yıl devam eden Osmanlı hakimiyetinin izlerini taşıyor. Adada onlarca Osmanlı eseri bulunuyor. Maalesef Yunanistan'ın en önemli turizm kaynaklarından biri olan adada, Pargalı İbrahim Paşa Camisi, Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi ve çeşmeler dışındaki bütün Osmanlı eserlerinin ziyaret edilmesine izin verilmiyor. Osmanlı döneminde inşa edilen Ağa, Bab'ı Mesdud, Borazani Baba, Girit, Hamza Bey, Hurmalı, Murat Reis, Muradiye, Recep Paşa, Salakos köyü, Sultan Mustafa ve Şadırvan camileri yıllar süren sözüm ona restorasyon çalışmalarının bitmemesi sebebiyle ibadete kapalı tutuluyor ve turistlerin buraları ziyaret etmesine de izin verilmiyor. Bu restorasyonlar asla bitirilmeyecek."

İlginizi Çekebilir
FETÖ'cü darbecinin emri: 1 mermi 1 insan
Darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili iddianamenin detayları belli oldu.
Bodrum'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha
Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kars'ta 200 kaz telef oldu
Bir besiciye ait 200 civarında kaz iki hafta içinde henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.
Fatih'te cadde ortasında yol çöktü
İstanbul Fatih'te cadde üzerinde yol çökmesi sonucu, yaklaşık yarım metre çapında çöküntü oluştu. Yol araç trafiğine kapandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

17
Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

5
Quaresma'ya ceza yolda

Quaresma'ya ceza yolda

6
Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu

Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu

9
Bodrum'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Bodrum'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha

5
İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

18
FETÖ'cü darbecinin emri: 1 mermi 1 insan

FETÖ'cü darbecinin emri: 1 mermi 1 insan

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM