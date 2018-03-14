taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.669
USD
3,8825
EURO
4,8000
ALTIN
165,27
PETR
64,7800

Yunanistan sokakları yine karıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, bankalara geri ödenmeyen kredi borçları sebebiyle gerçekleştirilen hacizlere karşı düzenlenen protestoya polis sert müdahale etti.

AA | 14.03.2018 - 18:30..
  1. Haberler
  2. Dünya

Mali krizdeki Yunanistan'da kurtarma paketi kapsamında kreditörlerin talepleri arasında yer alan haczedilen konutların mahkeme yerine açık arttırmayla elektronik ortamda noter üzerinden satışı, bazı kesimler tarafından tepki topluyor.

YUNANİSTAN'DA SULAR DURULMUYOR

Hacizlere karşı düzenlenen protestoda, Yunan çevik kuvvet ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve coplarla göstericileri dağıttı.

Yunanistan sokakları yine karıştı

Yunanistan sokakları yine karıştı

YUNANİSTAN MALİ KRİZDE

Yunan bankalarına ödenmeyen batık kredilerin toplamının yaklaşık 100 milyar avroya ulaştığı belirtiliyor.

Yunanistan sokakları yine karıştı

Yunanistan sokakları yine karıştı

Yunanistan sokakları yine karıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Danimarka'da PKK yandaşlarına kafa tutan Türk
Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için yürüyüş düzenleyenlere Türk vatandaşı bozkurt işaretiyle tepki gösterdi.
Suriye'nin savaşla geçen 7 yılı
Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaş, yedinci yılını doldurdu.
Darbeci Sisi medyayı baskı altına almaya hazırlanıyor
Mısır'da iki hafta sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Sisi, medyaya da el attı. Adaylara tek tek el çektiren Sisi, medya kuruluşlarına baskı uygulamaya hazırlanıyor.
Trump 14 ayda 20'den fazla kişiyi kovdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri bakanı Rex Tillerson'un görevine son vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Trump, 14 ayda 20'den fazla üst düzey yöneticinin işine son verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

63
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

157
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

318
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afrin'de sona doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afrin'de sona doğru

101
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

180
General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

49
Albert Einstein kimdir

Albert Einstein kimdir

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM