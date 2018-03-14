Yunanistan sokakları yine karıştı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Brezilyalı futbolcu Talisca'nın takımda geleceği hakkında konuştu. Başkan Orman "Eğer Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." açıklamasını yaptı.

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Kaliteli bir uyku için öneriler

16 Mart Dünya Uyku Günü nedeniyle sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı uykunun önemine bir kez daha dikkat çeken Yataş, kesintisiz bir uyku için uzman tavsiyelerini paylaşıyor.