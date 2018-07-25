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Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini reddetti

Türkiye'den gidecek yardımları geri çeviren Yunan yetkililer, onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 11:59..
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  2. Avrupa
Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini reddetti

Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, 79 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kayıp sayısının da 100'ü geçtiği bölgede, ölü sayısının giderek artmasından endişe ediliyor.

Yunanistan'ın yangın faciasıyla karşı karşıya kalmasına Türkiye sessiz kalmadı.

YUNANİSTAN'A ÜST ÜSTE TELEFONLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yunan mevkidaşlarıyla üst üste görüşmeler yaparak Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Üst düzey isimlerin yanı sıra devletin tüm kurumları hemen harekete geçerek Yunanistan'a yardıma hazır hale geldi.

Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini reddetti

5 UÇAK, 24 HELİKOPTER

5 uçak, 24 helikopter Türkiye'den Yunanistan'a yardıma gitmek için hazırlandı.

DEVLETİN KURUMLARI HAZIR

AFAD ve Kızılay da Yunanistan'ın acılarını sarmak için tetikte.

Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini reddetti

TÜRKİYE'Yİ REDDETİ, AB'DEN YARDIM İSTEDİ

Yunanistan ise anlamsız bir tavır sergileyerek Türkiye'den gelecek tüm yardımları reddetti, Avrupa Birliği'nden destek istedi.

Avrupa Birliği, Yunanistan'a henüz yardım gönderemedi. Bölgeye ilk destek Rumlardan gitti.

TÜRK DÜŞMANLIĞI YÜZÜNDEN İNSANLAR ÖLDÜ

Yunanistan'ın bu tavrı nedeniyle onlarca insan alevlerin içerisinde yanarak can verdi.

Yaşananlar tüm gerçekliğiyle ortadayken Twitter'da Türkiye'nin Yunanistan'a yardım etmediği yalanı servis edildi.

Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini reddetti

DEMET AKALIN İNANMAK İSTEMEDİ

Üstelik bu söylenenlere ünlü sanatçı Demet Akalın da inandı.

Twitter hesabından "Umarım biz de yardım göndermişizdir" diye yazan Akalın, Çipras'ın yardımları reddettiğine inanamayarak "Dedikodudur ya" yorumunu yaptı.

Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini reddetti

Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini reddetti

Yunanistan, Türkiye'nin yardım teklifini reddetti

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