Yunanistan'a kaçan darbeci asker Financial Times'a konuştu

Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerden ikisi, itiraz başvurularını görüşmek üzere Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) getirildi.

DARBECİ ASKER FİNANCİAL TİMES'A KONUŞTU

Darbeci askerlerin Atina hükümetini zora soktuğu değerlendirmesinde bulunan Financial Times, son kez hakim karşısına çıkacak askerlerden biriyle konuştu.

İsminin gizli tutulmasını isteyen darbeci asker, darbe girişiminden habersiz olduklarını iddia etti. Askerlerin avukatıysa, müvekkillerinin Türkiye’de adil yargılanmayacağını savundu.

DARBEDEN HABERİMİZ YOKTU

15 Temmuz gecesi yaralanan ve ölenleri toplamakla görevli arama-kurtarma ekibinden olduklarını söyleyen asker, “İstanbul'a üç helikopter uçurduk ama sadece biri yere inebildi çünkü insanlar diğer helikopterlere ateş etmeye başladı… Bir darbe olduğundan haberimiz yoktu” dedi.

YUNANİSTAN EN DEMOKRATİK AVRUPA ÜLKESİ

Gazetenin, hakkında akıcı bir İngilizce konuştuğunu not düştüğü darbeci asker o gece yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir süre sonra tekrar toplandık ve geceyi yakınlardaki bir askeri üste geçirdik. Birlik komutanımızı aradık ama telefonunu bir türlü açmıyordu. Polis üsse girip askerler üzerine ateş açmaya başladığında, havalandık. Sadece sınırı geçecek kadar yakıtımız vardı ve Yunanistan’ın güvende olabileceğimiz en demokratik Avrupa ülkesi olduğunu biliyorduk.”

FİNANCİAL TİMES: YUNANİSTAN KORKUYOR

Öte yandan gazete, Yüksek Mahkeme’den çıkacak karar her ne olursa olsun Yunanistan’ın zor günler yaşayacağı değerlendirmesinde bulundu. Zira askerlerin iadesi yönünde karar verilirse, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras hem iç kamuoyuna hem de darbe girişiminin ardından Türkiye’deki bazı temel hakların askıya alındığı eleştirisinde bulunan insan hakların örgütlerine karşı zor durumda kalabilir.

Askerlerin iade talebinin reddedilmesi halinde ise son dönemde zaten gerilen Türk-Yunan ilişkileri daha da kötüleşebilir. Yazıda, bazı Yunan yetkililerin de Ankara’nın, Türkiye ile AB arasında mayıs ayında imzalanan sığınmacı anlaşmasını askıya almasından duyduğu korkuya dikkat çekildi.