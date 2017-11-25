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Yunanistan'a kaçmaya çalışan Suriyeliler yakalandı

Yunanistan'a giden tırın dorsesine habersiz binen Suriyeliler, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA | 25.11.2017 - 20:28..
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Yunanistan'a geçmek isteyen, 4'ü çocuk, 9 kişilik aile, iddiaya göre İstanbul'dan yola çıkan A.B. yönetimindeki tır dorsenin mühürlerini kırıp şoförden habersiz bindi.

ARABALI VAPURDA DURDULAR, YUNANİSTAN SANDILAR

Tır, bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki iskeleye geldiğinde, arabalı vapura binmek için durunca, Suriyeli aile Yunanistan'a geldiklerini sanıp, kendi aralarında konuşmaya başladı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Suriyeliler yakalandı

SERBEST BIRAKILDILAR

İskeledeki görevli, konuşmaları duyup, polise bildirildi. Suriyeli aile ile tır şoförü, gözaltına alındı. Tır şoförü A.B.'nin emniyetteki ifadesinde, Suriyelilerin tıra bindiklerinden haberinin olmadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şoför A.B. ile Suriyeli aile serbest bırakıldı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Suriyeliler yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Suriyeliler yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Suriyeliler yakalandı

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