Yunanistan'a kaçmaya çalışan Suriyeliler yakalandı

Yunanistan'a geçmek isteyen, 4'ü çocuk, 9 kişilik aile, iddiaya göre İstanbul'dan yola çıkan A.B. yönetimindeki tır dorsenin mühürlerini kırıp şoförden habersiz bindi.
ARABALI VAPURDA DURDULAR, YUNANİSTAN SANDILAR
Tır, bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki iskeleye geldiğinde, arabalı vapura binmek için durunca, Suriyeli aile Yunanistan'a geldiklerini sanıp, kendi aralarında konuşmaya başladı.
SERBEST BIRAKILDILAR
İskeledeki görevli, konuşmaları duyup, polise bildirildi. Suriyeli aile ile tır şoförü, gözaltına alındı. Tır şoförü A.B.'nin emniyetteki ifadesinde, Suriyelilerin tıra bindiklerinden haberinin olmadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şoför A.B. ile Suriyeli aile serbest bırakıldı.