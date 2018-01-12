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Yunanistan'da 24 saatliğine hayat duracak

Yunanistan'da birçok işçi sendikası, hükümetin pazartesi günü oylamaya sunacağı kanun tasarısı nedeniyle grev başlattı.

DHA | 12.01.2018 - 06:29..
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Yunanistan'da 24 saatliğine hayat duracak

Raylı ulaşım araçlarından, devlet doktorlarına ve gemilere kadar birçok işçi sendikasın da 24 saatlik greve katılacak. Komünist Partisi'ne bağlı PAME, saat 12.00'de Omonia Meydanı'nda, diğer sendikalar ise saat 12.30'da Klathmonos Meydanı'nda toplanacak.

Yunanistan'da 24 saatliğine hayat duracak

HAYAT 24 SAATLİĞİNE DURACAK

Metro, tramvay ve troley, 24 saat boyunca sefer yapmayacak. Gemiler limanda bağlı kalacak. 24 saatlik greve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar da katılırken, diğer devlet memurları saat 12.00-15.00 arası greve katılacaklar.

Üçüncü değerlendirmenin tamamlanması için düzenlenen kanun tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, başkentin merkezi meydanlarında protesto gösterileri ve parlamentoya protesto yürüyüşleri yapacaklar.

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