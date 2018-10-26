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Yunanistan'da 6,8 şiddetinde deprem

Merkez üssü Zakinthos Adası olan depremin şiddeti 6,8 olarak ölçüldü. Artçı sarsıntılar da yaşandı.

AA | 26.10.2018 - 10:32..
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Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Zakinthos Adası'nın 53 kilometre güneybatısı olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yunanistan'da 6,8 şiddetinde deprem

DEPREM MALTA VE ARNAVUTLUK'TA DA ETKİLİ OLDU

Başkent Atina'da da hissedilen depremin, Malta ve Arnavutluk'ta da etkili olduğu belirtildi. Öte yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

Yunanistan'da 6,8 şiddetinde deprem

YERLEŞİM BİRİMLERİNDE HASARA NEDEN OLDU

Yunan basını, ilk belirlemelere göre depremin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde hasarlara neden olduğunu yazdı. Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin İtalya ile Yunanistan arasındaki İyon Denizi'nde TSİ 01.54'te yaşandığı aktarıldı.

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