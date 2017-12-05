taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.215
USD
3,8777
EURO
4,6063
ALTIN
159,01
PETR
62,5000

Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

Atina'da Türkiye düşmanlığı yapan teröristler, Yunan mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 05.12.2017 - 07:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

Yunan polisinin (ELAS) düzenlediği operasyonlarla yakalanan 9 kişi adliyeye götürülerek savcı karşısında savunmalarını yaptı.

Savunmalarında suçlamaları reddeden zanlılar hakkında kovuşturma başlatılması kararı alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

"Patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanacak zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

BOMBA YAPIM MALZEMELERİ

Terörle mücadele ekiplerinin Atina'da üç eve düzenlediği operasyonlarda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri ele geçirilmişti.

KİMLİKLERİ

Yunan Polisi, zanlıların kimliğini Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Gökoğlu (49), Halaz Secer (20), Sadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64), Hasan Biber (59) ve Halil Demir (40) olarak açıklamıştı.

Zanlılar arasında 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkat çekmişti.

İlginizi Çekebilir
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması
Gündemin değerlendirildiği programda Mehmet Sarı 'kapasitesiz' iması yaptı, sözleri üzerine alınan Ümit Özdağ, 'Seni zıplatırım' diye çıkıştı.
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı
Türkiye aleyhinde ifadeler veren Reza Zarrab'ın 15 Eylül 2016'da yaptığı telefon görüşmesinde yalan ifade vereceğini söylediği öğrenildi.
Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı
Güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar, FETÖ'nün uluslararası güçlerce nasıl etki ajanlığı yaptığına dikkat çeken örnekler verdi.
Reza Zarrab davasında FETÖ'ye destek veren CHP'li
Reza Zarrab'ın işbirlikçi olduğu davada CHP'li Erdal Aksünger, FETÖ'ye alkış tutuyor, terör destekçisi Deutsche Welle'ye muhabirlik yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

104
ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

18
Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

17
Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

9
Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

20
ABD'nin 6 müslüman ülkeye vize yasağına onay

ABD'nin 6 müslüman ülkeye vize yasağına onay

14
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM