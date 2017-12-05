Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

Yunan polisinin (ELAS) düzenlediği operasyonlarla yakalanan 9 kişi adliyeye götürülerek savcı karşısında savunmalarını yaptı.

Savunmalarında suçlamaları reddeden zanlılar hakkında kovuşturma başlatılması kararı alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

"Patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanacak zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOMBA YAPIM MALZEMELERİ

Terörle mücadele ekiplerinin Atina'da üç eve düzenlediği operasyonlarda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri ele geçirilmişti.

KİMLİKLERİ

Yunan Polisi, zanlıların kimliğini Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Gökoğlu (49), Halaz Secer (20), Sadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64), Hasan Biber (59) ve Halil Demir (40) olarak açıklamıştı.

Zanlılar arasında 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkat çekmişti.