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Yunanistan'da Çipras'ı korkutan anket sonuçları

Yunanistan'da 5 büyük anket şirketinin yaptığı araştırmaların ortalamasına göre; Çipras, iktidarı kaybediyor.

13.02.2017 - 17:25
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Yunanistan'da Çipras'ı korkutan anket sonuçları

Yunanistan'da seçmenler ekonomik krizin faturasını Başbakan Çipras'a kesti.

Ülkenin 5 büyük anket şirketinin yaptığı araştırmalara göre; Kiryakos Mitsotakis'in ND Partisi, iktidar gelebilir.

ÇİPRAS'IN OYLARI ERİDİ

Anket şirketlerinin ortalamasına göre; ND Partisi yüzde 29,9 oy oranına yükseldi. Çipras'ın partisi SYRIZA ise yüzde 18,3'te kaldı. Altın Şafak partisi ise yüzde 8 oranında kaldı.

YUNANİSTAN İFLASA GİDİYOR

Yunanistan meclisinde hazırlanan son rapora göre; ülkenin iflasa doğru gittiği belirtilmişti.

Yunanistan'da Çipras'ı korkutan anket sonuçları

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