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Yunanistan'da haciz mağdurları polis dövdü

Bankalara ödenmeyen krediler sebebiyle haczedilen mallara ilişkin açık artırmalara karşı çıkan grup mallarını sattırmamak için polislerle çatıştı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 10:28..
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Borç batağı içindeki Yunanistan'da krediler ödenemediği için her gün yüzlerce kişinin mallarına haciz geliyor. Başkent Atina'da ödenmeyen kredi borçları sebebiyle haczedilen malların açık artırmayla satılmasına karşı protesto düzenleyen göstericiler polislere dayak attı.

Yunanistan'da haciz mağdurları polis dövdü

NOTER ÖNÜNDE EYLEM

Halk Birliği Partisi'nin çağrısıyla kentte bir noter ofisinin önünde toplanan grup, satışları engellemek için ofisin içine girmeye çalıştı. Bu duruma müdahale eden polisler göstericileri içeri almayınca olaylar büyüdü.

Yunanistan'da haciz mağdurları polis dövdü ViDEO

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, arbede çıktı. Göstericiler gaza rağmen dağılmadı, aksine polislerin üzerine saldırdı.

Yunanistan'da haciz mağdurları polis dövdü

POLİSLERE DAYAK

Dağılma çağrısına uymayarak polislere saldıran göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Eylemciler ellerindeki pankartlarla, sopalarla polislere saldırdı. Az sayıdaki güvenlik görevlisi eylemcilere karşı gelemeyince darbedilen taraf oldular.

Yunanistan'da haciz mağdurları polis dövdü

Yere yatırılan polislerden bir kaçı, eylemciler tarafından tekme tokat dövüldü. takviye kuvvetlerin gelmesiyle göstericilerin bazıları gözaltına alınırken, bir kısmı ise kaçarak kurtulmaya çalıştı.

Uygulamaya karşı çıkan sol gruplar, sıklıkla noter ofisleri önünde gösteriler düzenliyor.

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