Yunanistan'da 80'den fazla kişi günlerce söndürülemeyen yangında diri diri yanarak can verdi. Yunanistan halkı, yangın boyunca hükümetin yanlarında olmaması nedeniyle kızgın. Aleksis Çipras ise tepkiler nedeniyle evinden çıkamıyor.

YANARAK, BOĞULARAK CAN VERDİLER

Yangından araçlarıyla kaçanların yardım ulaştırılmaması sonucu kavrularak can vermesinin üzerine çareyi denize girmekte bulanlara saatlerce denizden ulaşılmaması da bazılarının boğulmasına neden oldu ve can kaybını daha artırdı.

ÇİPRAS, BAKANI GÖNDERDİ

Yangının ardından evsiz kalan binlerce kişinin yanına, afet bölgesine Çipras'ın talimatıyla zaman zaman Türkiye'ye düşmanlık yaparak coşku veren adamı Savunma Bakanı Panos Kammenos gitti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangının vurduğu bölgeleri ziyareti sırasında halkın öfkesiyle karşılaştı.

"KAÇAK YAPILARA İZİN VERDİNİZ, KAÇAMADIK"

Hükümetin kaçak yapılara izin verdiği, bu nedenle kaçacak yolların kapandığını söyleyen kızgın halk "Bizi yalnız bıraktınız." dedi.

Mati kasabasındaki yangın bölgesini ziyaret eden Kammenos, kendilerini terk etmekle suçlayan halk tarafından ağırlandı.

Mati sakinleri Kommenos'a "Kimse gelmedi… Hiçbir plan yoktu… Hiçbir koruma yoktu… Hiçbirşey… İnsanlar saatlerce denizde yüzmek zorunda bırakıldılar… Hiçbir yardım gelmedi." dedi.

Yunanistan'da halk hükümete kızgın VİDEO

SUÇLAMALARI REDDETTİ, HALKI SUÇLADI

Kammenos ise, hükümetin vatandaşlarını korumada başarısız olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Bakan Kammenos kaçak yapıların ülkenin en kötü doğal afetine yol açtığını ifade ederek, ormanlık alanlardaki kaçak binaların kaçış yollarını tıkayan bir "suç" oluşturduğunu söyledi.

Kammenos "Bu, geçmişten bugüne miras kalan bir suç. Atina'nın bu sahili, buradaki yapılar, çoğunluğunun ruhsatı yok. Bu, sahilin yasadışı şekilde işgal edilmesidir." dedi.

MATİ KASABASI ÖLÜM TUZAĞI

Birçok şehircilik uzmanı da Mati'nin şehir planının hiçbir güvenlik önlemini içermediğini ve 'ölüm tuzağı' gibi olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın yangından sonraki hali VİDEO