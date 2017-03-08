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Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

Yunanistan'da kemer sıkma önlemlerini protesto eden kişiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

08.03.2017 - 14:53
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Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

Kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için başkent Atina'da bir araya gelen çoğunluğu Giritli binden fazla çiftçi, Vathis Meydanı'ndaki Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı binasının önünde toplandı.

Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

Polis, bakanlık binasına girmek isteyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ellerindeki değnek ve taşlarla çevik kuvvet polisleri ve otobüslerine saldıran çiftçiler, etraftaki çöp tenekelerini yaktı.

Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

Olaylarda yaralanan olmazken bakanlık binası ve çevrede maddi hasar oluştu. Çiftçiler, ülkede 8 yıldır devam eden kriz sebebiyle getirilen kemer sıkma önlemleri kapsamında artan vergiler ve sosyal güvenlik harcamalarından şikayet ediyor.

Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

Yunanistan'da kemer sıkma protestosu

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