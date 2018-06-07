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Yunanistan'da 'Makedonya Yunanistan'dır' mitingleri

İki ülke isim değişikliğini için müzakere etse de Yunanistan'da halk Makedonya'ya karşı protesto gösterisi düzenledi.

İHA | 07.06.2018 - 07:49..
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Makedonya ve Yunanistan arasındaki Makedonya Cumhuriyetinin isminin değiştirilmesine ilişkin sorun çözüme yaklaşmışken Yunanistan’da protestolar patlak verdi. Yunanistan’ın 20 şehrinde “Makedonya Yunanistan’dır" mitingleri düzenlendi.

"İÇİNDE MAKEDONYA KELİMESİ OLMASIN"

Mitinglere katılan binlerce gösterici, Yunanistan bayrakları sallayarak komşu ülkenin isminde “Makedonya” kelimesinin de bulunduğu bileşik yeni bir isim getirilmesine karşı sloganlar attı. Gösterilere hükümeti ortağı ANEL partisinden bazı milletvekilleri ile muhalefet parti milletvekilleri ve papazlar da katıldı.

Yunanistan'da 'Makedonya Yunanistan'dır' mitingleri

Yunanistan, ülkede "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle, Makedonya’nın isminin değiştirilmesini talep ediyor. Ülkeye getirilmesi önerilen yeni isimler arasında "Yeni Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Kuzey Makedonya" isimleri bulunuyor.

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