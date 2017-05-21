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Yunanistan'da milletvekilleri Müslüman mezarlığı istedi

İktidarın büyük ortağı SYRİZA'nın 34 milletvekili, başkent Atina'da Müslüman mezarlığı inşa edilmesini talep etti.

21.05.2017 - 05:00
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Aralarında SYRİZA'nın Gümülcine Milletvekili Mustafa Mustafa ve İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek'in de bulunduğu milletvekillerinin yetkili bakanlıklarca yanıtlanması talebiyle parlamentoya sundukları soru önergesinde, içinde başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki bölgesinde çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda Müslüman nüfus olduğu ve Müslüman mezarlığının bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Önergede, Atina'nın, Müslümanlar için mezarlık bulunmayan tek Avrupa ülkesi başkenti olduğuna işaret eden milletvekilleri, Müslümanların cenazelerini defnetmek için büyük maddi külfetler karşılığında ülkelerine ya da yüzlerce kilometre uzaklıktaki Müslüman Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya bölgesine gönderdiklerini vurguladı.

ATİNA'DA MÜSLÜMANLARA AİT MEZALIK TALEBİ

Cenazelerin mültecilere ait olması halinde durumun daha da zorlaştığını belirten SYRİZA milletvekilleri, Atina'da Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için mezarlık ya da var olan mezarlıklarda Müslümanlara ait bölüm oluşturulması konusunda hükümetin yasal düzenleme yapıp yapmayacağını sordu.

"MEZARLIK PROJELERİ NEDEN ASKIDA" SORUSU

Önergeyi sunan milletvekilleri ayrıca, ilgili bakanlıklardan bir süre önce Atina'da Müslüman mezarlığı inşası için San Sinod tarafından tahsis edilen 20 dönümlük arazi ve Selanik'te Evosmo bölgesinde Müslüman mezarlığı inşasıyla ilgili projelerin neden ilerlemediği konusunda meclisi bilgilendirmesini de talep etti.

Yunanistan Kilisesinin en yüksek karar organı olan San Sinod, hükümetin talebi üzerine geçen yıl başkent Atina'da kendisine ait bir alanda Müslüman mezarlığı için 20 dönümlük bir arazi tahsis etme kararı almıştı.

Yunan makamlarınca yapılan açıklamada, Selanik'te Evosmo bölgesinde de Müslümanlar için mezarlık yapımı konusunda çalışmalar başlatıldığı bildirilmişti.

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