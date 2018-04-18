taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.772
USD
4,0982
EURO
5,0670
ALTIN
177,21
PETR
72,1200

Yunanistan'da orduya para toplama kampanyası başladı

Ekonomik krizden bir türlü çıkamayan Yunanistan, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar kötü durumda.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunanistan'da orduya para toplama kampanyası başladı

orud

Büyük umutlarla göreve getirilen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, koltuğa oturduğu günden bu yana ülkesini bir adım bile ileri götüremedi.

Ekonomik krizden çıkamayan ülke için iflas senaryoları da gündeme geldi.

ASKERLER AÇ, SİLAHLARI DA YOK

Yaşanan krizler Yunanistan ordusunu da etkiledi. Ordunun silah ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine, Yunan Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan generaller yardım kampanyası başlattı.

TÜRKİYE'YE KAFA TUTUYORLAR...

Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunan Yunan ordusunun 1 milyar euroluk ihtiyacını karşılamak isteyen emekli askerler, zengin Yunan iş adamlarını yardım yapmaya çağırdı.

YUNAN JETİ DÜŞTÜ, KAMPANYA BAŞLADI

Paranın bir an önce toplanarak ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyenlerde biri de Yunan Turizm İşletmeleri Birliği Onursal Başkanı Andreas Andreadis.

Ege'de düşen Yunan jetini hatırlatan Andreadis, ordunun her geçen gün daha da kötü bir duruma doğru gittiğini ifade ederek kampanyanın desteklenmesini istedi.

"1 MİLYAR EURO TOPLANMALI"

Andreas Andreadis, şunları söyledi: "Şimdi tam zamanı: Yıl içerisinde Silahlı Kuvvetlerimize destek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki tüm vatanperver varlıklı Yunan işadamları ve kuruluşlardan 1 milyar euro toplama çabası. Partiler üstü, planlı, anlaşma ve şeffaflık olması şartıyla hepimiz bu çabaya katılacağız."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İran'da kum fırtınası
İran'ın Yezd kenti kum fırtınasının esiri oldu.
Kahve zincirinden 8 bin şubesine ırkçılığa karşı eğitim
ABD'de bir Starbucks şubesinde yaşanan ırkçılık vakasının ardından bütün çalışanlarına ırkçılığa karşı eğitim kararı verdi.
Kripto para milyarderi uyuşturucu kliniğinde öldü
Servetini kripto paralarla yapan ABD'li milyarder Matthew Mellon, 54 yaşında hayatını kaybetti.
CIA Başkanı Pompeo gizlice Kuzey Kore'ye gitti
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Kuzey Kore ile doğrudan temas kurduklarını söyledi. Görüşme kapsamında Pompeo'nun Kuzey Kore'ye gittiği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

187
İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

91
Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

346
Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yenersek ligde kırılırlar

Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yenersek ligde kırılırlar

64
Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

49
Eliyle tespih çekip diziyle makas attı

Eliyle tespih çekip diziyle makas attı

119
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM