Yunanistan'da orduya para toplama kampanyası başladı

Büyük umutlarla göreve getirilen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, koltuğa oturduğu günden bu yana ülkesini bir adım bile ileri götüremedi.

Ekonomik krizden çıkamayan ülke için iflas senaryoları da gündeme geldi.

ASKERLER AÇ, SİLAHLARI DA YOK

Yaşanan krizler Yunanistan ordusunu da etkiledi. Ordunun silah ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine, Yunan Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan generaller yardım kampanyası başlattı.

TÜRKİYE'YE KAFA TUTUYORLAR...

Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunan Yunan ordusunun 1 milyar euroluk ihtiyacını karşılamak isteyen emekli askerler, zengin Yunan iş adamlarını yardım yapmaya çağırdı.

YUNAN JETİ DÜŞTÜ, KAMPANYA BAŞLADI

Paranın bir an önce toplanarak ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyenlerde biri de Yunan Turizm İşletmeleri Birliği Onursal Başkanı Andreas Andreadis.

Ege'de düşen Yunan jetini hatırlatan Andreadis, ordunun her geçen gün daha da kötü bir duruma doğru gittiğini ifade ederek kampanyanın desteklenmesini istedi.

"1 MİLYAR EURO TOPLANMALI"

Andreas Andreadis, şunları söyledi: "Şimdi tam zamanı: Yıl içerisinde Silahlı Kuvvetlerimize destek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki tüm vatanperver varlıklı Yunan işadamları ve kuruluşlardan 1 milyar euro toplama çabası. Partiler üstü, planlı, anlaşma ve şeffaflık olması şartıyla hepimiz bu çabaya katılacağız."