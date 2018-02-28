Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor

Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurtarma paketi programında olan ülkede, Temmuz 2015'te bankaların iflasını engellemek için uygulamaya konulan sermaye kontrollerinin hafifletilmesi için bir adım daha atılacağı belirtildi.

500 EURO ARTIRILDI

Açıklamada, 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak düzenleme ile kişilerin bankadan bir ay içerisinde çekebileceği toplam nakit miktarının bin 800 eurodan 2 bin 300 euroya yükseltileceği bildirildi.

BİRDEN FAZLA BANKA HESABI AÇABİLECEKLER

Yeni düzenlemeyle bir şahsın birden fazla banka hesabı açabilmesine izin verileceği kaydedildi.

Sermaye kontrolleri, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasının gündemde olduğu 2015'te banka mevduatlarının erimesinin önüne geçmek için uygulamaya konulmuştu. Yaklaşık 8 yıldır mali krizde olan ülke, kreditörleriyle uyguladığı kurtarma paketi programından bu yıl çıkmayı hedefliyor.