taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.885
USD
3,8015
EURO
4,6474
ALTIN
161,33
PETR
66,6400

Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor

Yeni düzenlemeyle, bir kişinin birden fazla banka hesabı açmasına izin verilecek, bankadan aylık nakit çekim limiti artırılacak.

AA | 28.02.2018 - 16:44..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kurtarma paketi programında olan ülkede, Temmuz 2015'te bankaların iflasını engellemek için uygulamaya konulan sermaye kontrollerinin hafifletilmesi için bir adım daha atılacağı belirtildi.

500 EURO ARTIRILDI

Açıklamada, 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak düzenleme ile kişilerin bankadan bir ay içerisinde çekebileceği toplam nakit miktarının bin 800 eurodan 2 bin 300 euroya yükseltileceği bildirildi.

Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor

BİRDEN FAZLA BANKA HESABI AÇABİLECEKLER

Yeni düzenlemeyle bir şahsın birden fazla banka hesabı açabilmesine izin verileceği kaydedildi.

Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor

Sermaye kontrolleri, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasının gündemde olduğu 2015'te banka mevduatlarının erimesinin önüne geçmek için uygulamaya konulmuştu. Yaklaşık 8 yıldır mali krizde olan ülke, kreditörleriyle uyguladığı kurtarma paketi programından bu yıl çıkmayı hedefliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çekya, terörizmi desteklemiyormuş
Çekya Dışişleri Bakanı, skandal Salih Müslim kararını savunarak "Biz terörizmi desteklemiyoruz." açıklaması yaptı.
UETD'nin 'terörle mücadelede kadın' paneli
UETD, Kadınlar Günü kapsamında Avrupa'da farklı ülkelerde paneller düzenliyor. "Terör mağduru aileler ve terörle mücadelede kadın" başlıklı panellerde Fatma Şahin ve Zehra Taşkesenlioğlu konuşacak.
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor
AB Dış Politika Temsilcisi Mogherini, Türkiye'nin Suriye'deki gerginliği azalması gerektiğini savundu.
İngiliz politikacı: AB ile ilişkimiz Türkiye gibi olmalı
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Brexit sonrası Brüksel ile Türkiye'ninkine benzer bir ilişki kurulabileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

162
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

152
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

59
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

121
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

62
Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

236
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM