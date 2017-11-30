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Yunanistan'da terör operasyonu

Türkiye düşmanlığı yapan teröristler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisler tarafından gözaltına alındı.

AA | 30.11.2017 - 21:45..
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Yunanistan'da terör operasyonu

Yunanistan'da teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak haklarında soruşturma başlatılan 9 teröristin kimlikleri açıklandı.

YUNAN POLİSİ PAKETLEDİ

Yunan Polisi (ELAS), tutukluluk halleri devam eden şüphelilerin isimleri, fotoğrafları ve bazıları sahte olduğu belirtilen kimlik belgelerini savcılık onayının ardından yayınladı.

Yunanistan'da terör operasyonu

Buna göre, terör örgütü üyesi suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların isimleri, Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Gökoğlu (49), Halaz Secer (20), Sadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64), Hasan Biber (59) ile olarak belirtildi. Bir kişinin isminin ise Ergül Acer ya da Halil Demir (40) olabileceği ifade edildi.

AK PARTİ SALDIRISININ FAİLİ DE ARALARINDA

Şüpheliler arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkat çekti.

Biber, hapis cezasının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ancak Biber son operasyonda yeniden yakalandı. Dün Atina'daki adliyede savcıya ifadelerini veren ve suçlamaları reddeden şahıslar, 4 Aralık'ta tekrar mahkemeye getirilecek.

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