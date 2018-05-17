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Yunanistan'daki darbecileri kaçırılma korkusu sardı

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü askerin avukatı, müvekkillerinin Yunanistan'da kalmaktan korktuklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 09:57..
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darbe

Davaya ilişkin savunma ekibinde yer alan hukuk profesörü Nikos Alivizatos, askerlerin Türk ajanları tarafından kaçırılma endişesiyle Yunanistan'da kalmaktan korktuğunu dile getirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre Alivizatos, darbeciler eğer kendilerine izin belgesi verilirse başka bir ülkeye yerleşmeye çalışacağını da belirtti.

2 DARBECİYE İLTİCA HAKKI VERİLDİ

Türkiye'nin iadesini istediği 8 askerden 2'sine Yunanistan tarafından iltica hakkı tanınmıştı. Yunan hükümeti kararın iptali için konuyu temyiz mahkemesine taşımıştı.

Askerlerin iadesi, Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmayacakları gerekçesiyle Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

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