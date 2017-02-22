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Yunanistan'dan Kardak açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Hulusi Akar’ın Kardak adasına gitmesine, "İstese bile adaya çıkamazdı." dedi.

22.02.2017 - 11:17
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretine ilişkin konuştu.

İSTESE BİLE ADAYA ÇIKAMAZDI BİZ ÖNLEMLERİ ALDIK

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak adasına gitmesini de değerlendiren Kotzias, “İstese bile adaya çıkamazdı çünkü biz önlemlerimizi almıştık. Biz Yunan bölgelerini eskisinden daha çok koruyoruz ve Türkiye hata yapıyor. Ekonomik krizde olduğumuz için ülkemizin güvenliği konusunda zafiyetlerimiz olduğumuzu düşünüyor. Bu büyük bir hata. Ekonomik sorunlarımız olduğundan, ülkemizin güvenliği ve ulusal topraklarımızın korunması eskisinden daha da fazla olacak." dedi.

KİMİN DARBECİ OLDUĞUNA BİZ KARAR VERİRİZ

“Türk tarafı bu askerlerin darbeye karıştıklarını belirtiyor. Bizim tutumumuz net. Siyasi olarak her tür darbe teşebbüsüne karşıyız ve sol görüşlü olarak herhangi bir askeri darbeyi kabul etmemiz mümkün değil. Öbür taraftan kimin darbeci olduğuna, kimin darbe teşebbüsüne karıştığına, kimin Türkiye’de adil yargılanıp yargılanmayacağına Yunan adaleti karar verir. Darbenin siyasi olarak kınanması, darbeye karıştığı söylenen her Türk vatandaşının Yunan adaleti tarafından da darbeci olarak görüleceği anlamına gelmez. İki farklı kuvvetten bahsediyoruz. Siyasi kuvvet ve adli kuvvet ve bunun karşı taraftan da daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum” dedi.

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