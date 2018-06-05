Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorunu

Yunanistan ve Makedonya, uzun zamandır devam eden “isim sorununu” çözme çabalarını hızlandırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan devlet televizyonu ERT’ye verdiği röportajda Makedonya ile “isim sorununa” ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 İSİM MASADA

Kocias, Makedonya ile isim sorununun çözülmesindeki zorlukların iyi bir anlaşmayla birkaç gün içerisinde aşılacağını söyledi. "Müzakereler düz bir çizgi değil. İnişler ve çıkışlar var.” diyen Kocias, anlaşmanın her iki ülkenin yararına iyi bir uzlaşma olduğunu söyledi. Kocias, “Vardar Makedonya” isminin Üsküp tarafından reddedildiğini ancak "Yeni Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Kuzey Makedonya" seçeneklerinin halen masada olduğunu ifade etti.

İSİM SORUNU NEDENİYLE AB VE NATO'YA ÜYE OLAMIYOR

Yunanistan, ülkede "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle, Makedonya’nın isminin değiştirilmesini talep etmişti.

Makedonya Yunanistan ile bağımsızlığını ilan ettiği günden itibaren devam eden isim sorunu nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye olamıyor.

Öte yandan, Makedonya, Birleşmiş Milletler’de resmi olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya” (FYROM) olarak adlandırılıyor.