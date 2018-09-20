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Yunanistan'ın Aitoliko kasabası örümcek ağlaryla kaplandı

Yunanistan'ın batısındaki Aitoliko kasabasında, 300 metre uzunluğunda bir örümcek ağı bulundu.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 11:35..
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asdasd

Yunanistan'ın batısında bulunan sahil kasbası Aitoliko, güne örümcek ağlarıyla kaplanmış bir vaziyette uyandı. Dışarıda her yerde örümcek ağı gören kasaba sakinleri panik yaşadı.

ÇİFTLEŞME DÖNEMİ

Uzmanlar, halk arasında korku yaratan bu durum için açıklama yaptı. Bu durumun mevsimsel bir olgu olduğunu ve Tetragnatha türü örümceklerin çiftleşme dönemlerinde bu kadar büyük ağlar örebildiğini söylüyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sivrisinek nüfusunun büyümesinin örümceklerin sayısının artmasına neden olduğu düşünülüyor.

ÖRÜMCEKLERİN PARTİSİ

Trakya Democritus Üniversitesi'nden moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Maria Chatzaki, yüksek sıcaklıklar, nem ve yiyecek bolluğunun bu tür örümcek türlerinin çoğalması için ideal bir ortam oluşturduğunu belirterek "Örümcekler, şimdi bunun tadını çıkarıyor. Bir tür parti yapıyorlar. Çiftleşip çoğalıyorlar ve yeni bir nesil yaratıyorlar. Partilerini bitirdikten sonra ölecekler" dedi.

Chatzaki, bu örümceklerin insanlar için tehlikeli olmadığını ve bölgenin bitki örtüsüne de zarar vermeyeceklerini söyledi.

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