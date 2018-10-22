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Yunanistan'ın liselileri Eğitim Bakanlığı'nı bastı

Yunanistan'da üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını protesto eden liseli öğrenciler Eğitim Bakanı'nın odasına baskın yaptı.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 17:51..
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Yunanistan'daliseli öğrenciler Eğitim Bakanlığı binasına baskın gerçekleştirdi.  Üniversite girişi sınavında yapılması planlanan değişikleri protesto eden lise öğrencileri, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun makamını işgal etti.

Yunanistan'ın liselileri Eğitim Bakanlığı'nı bastı

MAKAM ODASINA BASKIN

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını ve orta öğretimdeki sorunları protesto etti.

Yunanistan'ın liselileri Eğitim Bakanlığı'nı bastı

Polis engelini aşan öğrenciler önce bakanlığın bahçesine girdi. Onlarca öğrenciden oluşan bir grup ise Bakan Gavroglu'nun makam ofisine girerek işgal eylemi başlattı.

Yunanistan'ın liselileri Eğitim Bakanlığı'nı bastı

Sorunları dinleyen Gavroglu ve öğrenciler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Öğrenciler makam odasındaki masanın üzerine çıkıp taşkınlık çıkardı.

Yunanistan'ın liselileri Eğitim Bakanlığı'nı bastı

Protestolarını tamamlayan öğrenciler bir süre sonra binadan çıkarak eylemlerini sonlandırdılar.

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