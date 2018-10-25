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Yunus ekiplerine çarpan taksici tutuklandı

Bursa'da bir polis memurunun şehit olduğu trafik kazasına karışan taksi şoförü ifadesinde hatası olduğunu itiraf ederken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 25.10.2018 - 20:00..
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde seyir halindeyken U dönüşü yapan 16 T 0360 plakalı taksi ile 16 A 4886 plakalı motosikletli polis timi  çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksici Sıtkı Dağ yaralandı.

Polis memurlarından durumu ağır olan Hayrettin Yılmaz tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"NELER OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Diğer polis memuru ile taksicinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken taksi şoförü Sıtkı Dağ tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İlk ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Merkezı’ne götürülen Sıtkı Dağ’ın burada verdiği ifadesinde hatasını kabul ederek "U dönüşü yaptım, amacım taksi durağına girmekti. Neler olduğunu tam anlamıyla hatırlayamıyorum" dediği ortaya çıktı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus ekiplerine çarpan taksici tutuklandı VİDEO


Yunus ekiplerine çarpan taksici tutuklandı

Yunus ekiplerine çarpan taksici tutuklandı

Yunus ekiplerine çarpan taksici tutuklandı

Yunus ekiplerine çarpan taksici tutuklandı

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