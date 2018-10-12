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Yunus Emre'nin bilinmeyen 15 şiiri ortaya çıktı

Türk tasavvuf edebiyatı ve fikir hayatının 13. yüzyıldaki en değerli kişilerinden olan Yunus Emre'nin bilinmeyen ve ilahi aşkın işlendiği 15 şiiri tespit edildi.

AA | 12.10.2018 - 12:03..
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, Türk Dil Kurumu'nun desteğiyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu'nda "Yunus Emre'nin daha önce yayınlanmamış şiirleri" adlı bildiri sundu.

Yunus Emre'nin bilinmeyen 15 şiiri ortaya çıktı

BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ

Türkiye ve dünyanın farklı üniversitelerinden 100'e yakın bilim insanının katıldığı sempozyumda Yunus Emre'nin bilinmeyen şiirleri ele alındı.

Bildiriyi sunan Kemal Tavukçu, yaklaşık 10 yıldır Yunus Emre ile ilgili araştırmalar yaptığını, onun yaşadığı coğrafyanın bugünkü Kırşehir ve Aksaray'ın yakınındaki Ortaköy ilçesi olduğunu belirtti.

ŞİİRLER SEMPOZYOMDA SUNULDU

Yunus Emre'nin henüz bilinmeyen başka şiirlerinin de olabileceğini kaydeden Kemal Tavukçu, "Yunus Emre'nin şiirlerinden bugüne kadar yayımlanmamış, kitaplara girmemiş olanlar var. Bunlar, genellikle kütüphane köşelerinde kalmış yazma mecmualarda bulunuyor. Bunlardan 15'ini tespit ettik ve sempozyumda sunduk. Bunlardan üç tanesi 1485 tarihli bir yazmada tespit edilmiş, yani 15. yüzyıla ait çok kıymetli metinler. Böylece Yunus Emre külliyatına bir katkı sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

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