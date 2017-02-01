Yunuseli Havaalanı 16 yıl sonra uçuşlara açıldı

Bursa'da Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı, 16 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hizmete açıldı.

3. HAVAALANI'NA BAĞLANTI KURULACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Yunuseli Havaalanı’nın yeniden hava trafiğine açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Uçaklarımız denizden denize uçuyordu. Karaya inebilen uçaklarımız vardı ama karada inecek yerimiz yoktu. Artık bu imkanımız var. 1400 metre uzunluğundaki piste inebilen her uçak burayı kullanabilecek. Haliç seferleri de artık buradan yapılacak. Sadece Haliç değil 3. Havaalanına da bağlantı kurulacak" dedi.

DIŞ HATLAR TERMİNALİYAPILACAK

Yunuseli Havaalanı'nda dış hatlar terminali yapılacağını belirten Altepe, "Uluslararası uçuşların biletleri burada kesilecek. Buradan kalkıp, İstanbul’dan uluslararası uçuşa devam edilebilecek. Yunuseli Havaalanı hiçbir yere rakip değil. Bursa havacılığına destek verecek, Yenişehir Havaalanı’na da güç katacak. Burada 1 yıl içinde 100’den fazla uçak inecek. Şimdiden 60 uçak burayı kullanmak için başvurdu. Burada pilot eğitimleri, her türlü havacılık etkinlikleri olacak, araçların cihazların bakımı yapılacak. Kısaca Bursa’da havacılığın merkezi burası olacak" dedi.

"BELLİ BİR MESAFEYE GELDİK"

Eski İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da törende yaptığı konuşmada, "Şimdi sizin önünüze siyasi havaalanı projesi getiriyoruz o da yeni anayasa. Yeni anayasa değişikliği, siyasi havaalanı yapmak demektir. Karayoluyla, demiryoluyla elbette hızlanıyoruz, onları yaptık, belli bir mesafeye geldik. Ama yetmez. Siyasetin önündeki, hizmet yapmanın önündeki lüzumsuz engelleri kaldırmak zorundayız. Sistem değişikliği öneren yeni anayasa değişikliğini getiriyoruz. Bize daha hızlı hizmet yapmak imkanı veren değişikliği önünüze getireceğiz. Milletimizden inşallah onay bekliyoruz" dedi.

Açılış törenin ardından Başkan Altepe ve protokol üyeleri yıllar sonra Yunuseli Havaalanı’ndan havalanan ilk uçak ile havadan şehir turu attı.

YOLCULUK 25 DAKİKA SÜRECEK

Yunuseli- Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer olarak yapılacak yolculuk 25 dakika sürecek. Bilet ücretinin 150 TL olarak belirlendiği uçaklar Yunuseli'nden 08.45 ve 14.45, Haliç’ten ise 09.45 ve 15.45 saatlerinde karşılıklı olarak iki sefer yapacak.





















