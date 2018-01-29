Yurt dışı seyahatlerinizi ucuza getirmenin yolları

ENSONHABER.com/Cansu Küfeli

Deneyimlerimize bir göz attık ve sizler için seyahatlerinizde kullanabileceğiniz püf noktalarını derledik. Buyurun başlayalım:

UÇAK BİLETİ PROMOSYONLARI

Yurt dışı uçuşlarımızda en hesaplı seçeneğin biletimizi erken almak olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Çok fazla dikkat etmediğimiz bir nokta daha var ki, o da havayolu firmalarının kısa süreliğine uyguladığı, dönemsel promosyonlar. Havayolu firmalarının sitelerine üye olduktan sonra tek yapmanız gereken e-posta gelen kutunuzu güncel tutmak.

Özellikle ocak - nisan ayları arasında kullanma hakkı sunan uçak bileti promosyonları, aklımızdaki ulaşım bütçesinin çok daha altında harcama yapmanıza olanak sağlıyor.

KONAKLAMA

Uluslararası ölçekte konaklama seçenekleri sunan bir çok rezervasyon sitesinin varlığından elbette haberdarız. En uygun oda fiyatını bulmak için yaptığınız arama sonuçlarında karşılaştığınız oda fiyatlarının içeriğinden iyice emin olmanızda fayda var. Kahvaltı dahil konaklama seçenekleri, özellikle 3 yıldız ve altı otellerde kalıyorsanız, çok da tatmin edici olamıyor ne yazık ki. Aramalarınızı sadece oda bazlı yaparsanız çok daha uygun sonuçlarla karşılaşacağınız bir gerçek. Bu sitelerin yanı sıra hem gittiğimiz ülkenin tadını turist değilmişçesine çıkaracağımız, hem de günün sonunda yorgunluğumuzu kendi evimizde atıyoruz hissini yaşayabileceğimiz airbnb ve couchsurfing gibi sitelerin varlığı, içimize biraz su serpiyor.

Gittiğiniz ülkede yaşayanların kendi evlerini size kiraladıkları bu sistem, farklı kültürlerdeki farklı yaşam alanlarını birebir görmeniz için iyi bir fırsat; üstelik fiyat seçenekleri de oldukça geniş. Ortak banyo kullanımlı odalar ve hosteller de diğer uygun fiyatlı seçenekler olsa da, birçoğumuz özel ihtiyaç alanları söz konusu olduğunda bunu yabancı insanlarla paylaşma fikrinden rahatsızlık duyuyoruz. Eğer böyle hassasiyetleriniz yoksa, bu seçenekler de mutlaka değerlendirilmeli.

GÜNLÜK/HAFTALIK ŞEHİR İÇİ ULAŞIM KARTLARI

Yurt dışı uçak biletinizi ve kalacak yerinizi ayarladınız, sıra şehir içinde gezerken kullanacağınız ulaşım araçlarına geldi. Rotanızdaki şehirlerde konaklama süreniz iki gün ve üzerindeyse, yakın çevrede gezip göreceğiniz yerleri kısa sürede tüketmeniz mümkün. Şehrin her tarafına dağılmış bir çok müze, tarihi yapı, restoran, bar ve şehrin biraz dışında yer alan doğal güzelliklere iç rahatlığıyla ulaşıp, yol masrafını dert etmemek için atılacak en mantıklı adım muhtemelen bir pass card edinmek.

Bir günde yapacağınız şehir içi ulaşım maliyetinde veya biraz üzerinde bir ödeme yaparak edineceğiniz pass card’lar, sunduğu bedava müze girişleri, bazı yerlere sıra beklemeden giriş yapma hakkı gibi yan olanaklarla, yurt dışı seyahatinizdeki şehir içi ulaşımda ekonomik harcama yapmanıza yardımcı oluyor.

MÜZE ZİYARETLERİ

Yurt dışı gezi programınızda uğramak istediğiniz birden fazla müze ve galeri varsa, giriş ücretlerinin toplamı sizi şaşırtacak derecede fazla olabilir. Yukarıda değindiğimiz pass card’lar çoğu zaman size bir veya iki müze girişini ücretsiz olarak sunabiliyor, fakat bu sayı size yeterli gelmiyorsa birden fazla sayıda girişi avantajlı kılan müze kartlarından edinebilirsiniz.

Bunların yanı sıra çoğu müzenin, haftanın belirli günlerinde veya bazı özel günlerde ücretsiz giriş hakkı tanıdığını es geçmeyin. Ziyaretiniz öncesinde internette yapacağınız kısa bir araştırma, ücretsiz veya indirimli tarihler/koşullar hakkında bilgi toplamanıza yardımcı olacaktır. Özellikle grup halinde geziyorsanız müze gezilerinizi birlikte ayarlamaya dikkat edin; zira neredeyse her müze sizlere grup indirimi sağlıyor olacaktır.