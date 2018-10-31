Yurt dışında doyuran rota: Vegan dostu şehirler

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tipik bir seyahat için abur cuburlarla yola çıkmak herkesi şımartır. Fakat söz konusu yolculuk yurt dışınaysa, karın doyurmak başka bir boyut kazanıyor. Bunun veganı var, vejetaryeni var; domuz eti ayıklama savaşları da cabası. Eğer yolculuk boyunca sağlıklı alışkanlıklarını korumayı planlarsan, karnını doyuracak rotayı biliyorsan, domuz eti hassasiyetiyle karış karış restoran aramana gerek kalmayacak. Veganlar sağ olsun, ‘’bu ne eti’’ diye işi matematiğe dökmeden doyacağın birkaç mönü biliyorum: Vegan mantı, hatta vegan suşi bile var!

DOMUZ ETİ SAVAŞI VERMEK

Bilmiyorum çok ucuz olduğundan mı, damak tatlarına hitap ettiğinden midir; yurt dışında pizzasından, çorbasına her yemeğin içinde bir domuz eti görmek mümkün. Yurt dışına çıkınca "bacon" ‘’pork’’ veya "ham" ibareli ürünleri didik didik ayıklamakla uğraşırken, gönül rahatlığıyla yemek yemeyi özlüyor insan. Sonuç: hüsran, aç kaldın. Yok mu bu memlekette sana hitap eden bir restoran?

Birkaç günlüğüne ya da sadece birkaç öğünde vegan olmaya ne dersin? Vegan dostu ülkelerle tanıştıktan sonra bir vegan restoranında suşi veya mantıyla bile doyabileceğini keşfedeceksin. Bir et, süt veya diğer hayvansal ürünler olmadan doymayacağını sanıyorsan, yanılıyorsun. Sipariş ettiğin yemeklerin lezzetinden emin olacağın birkaç vegan şehir önerelim.

(Veganlık: bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetme)

TEL AVİV

Tel Aviv vegan nüfusunun yoğunluğu, restoranları ve şehrin vegan zihniyeti nedeniyle, dünyanın vegan başkentlerinin başını çekiyor. Tel Aviv’de yaşayan 20 kişiden biri vegan hayatı sürüyor. Şehirde neredeyse kişi başına bir vegan restoranı var. Tel Aviv'deki Domino's bile vegan pizza servis ediyor. Falafel görmeyeceğin tek bir yer yok bu şehirde. Yeşil otların saf limonla buluştuğu salatanın tadı hala damağımda. Tel Aviv kesinlikle iyi bir aşçı. Vegan restoranı için özellikle ‘veganlık’ aramana da gerek yok; İsrailliler de domuz eti yemiyorlar. Gönül rahatlığıyla afiyet olabilir.

VANCOUVER, KANADA

Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyâletinde, Veganizmin yasal olarak da tanındığı bir şehirdeyiz. Vancouver'deki veganların çokluğunu mönülerden hissedebiliyorsun. Gerekli besinlerden uzak kalan veganların mönüsüne nice seçeneklerle hareket gelmiş: özel bir yapımla mantının tadına varmak mümkün.

Doyacağını görebiliyorsun değil mi?

Vancouver'da Kuzey Amerika'nın en iyi vegan yiyecekleri pişiriliyor. Bölgedeki birçok restoranda 'acaba...' diye düşünmeden yemek yiyip doyabileceğin bir yemek mevcut. Acorn, Kanada'daki en iyi restoranlar arasında yer alıyor ve vegandan ziyade vejeteryan olsa da, burada sıkı bir vegan dostluğu var: Tacolar, sebzeli burgerler ve Asya'ya özgü 'tavuk' burgerleri tıka basa yiyebilirsin.

TAYVAN- TAİPEİ

Asya mutfağı, vegan sofralarında harikalar yaratabilir. Tayland sık sık veganlar için bir cennet olarak lanse edilir. Mandıra içermeyen mutfağıyla Kolay Ev vejeteryan Mutfağı restoranında ve Shilin Gece Pazarı'nda et ve süt içermeyen sokak gıdalarına güvenebilirsin. Sokak yemekleri deyince aklına akrep çorbası falan geldiğini biliyorum; fakat Mc Donals da bir seçenek değil. O da kurtarmaz. Şehrin vegan mutfağını dene: Bol sulu, yeşillik dolu taze sebze yemekleri...

AUSTİN- TEKSAS

Amerika’nın genelinde turist yoğunluğunu ve her birinin tek bir mönüyle doymayacağını düşünürsek; özellikle büyük şehirlerinde karnını doyuramayacağın bir mutfak yok. Vegan mutfağındaki özgüven için; Frito pasta keyfini Vegan Yacht’ta , soya chorizo ile lezzetli chalupas Guero en Taco Bar’da, avokado ve salatalığın tepesinde püre ile karışık Humusu için Guac N Roll'a ve Sweet Ritual'da tatlı, sütsüz bir atıştırmalık ile çıkar.

GLASGOW- İSKOÇYA

Glasgow, Birleşik Krallık'ta vegan dostluğuyla öne çıkıyor. Avrupa'nın en büyük vegan festivallerinden biri olan Vegfest’e de ev sahipliği yapmışlığı var. Saramago Café'de ses getiren haggis denen yemeği deneyebilir ya da bir performans alanı olan Stereo'daki vejetaryen tapas'ı sipariş edebilirsin. Tabii bu restoranlar sadece benim önerdiklerim; çok daha fazlasını bulabilirsin.

PORTLAND- OREGON

Tamamen vegan bir kahvaltı olan Cherokee Rose Inn'de uyanarak vegan tatiline başla. Portland'da bir vegan striptiz kulübü bile var. Alışveriş merkezlerinde vegan yemek kitaplarının ve vegan yaşamı hakkında bölümleree sahip olan işletmelere de ev sahipliği yapıyor. Mesela Sonny Bowl'da en iyi vegan yiyeceklerden birini bulabilirsin. Ya da Petunias'da muhteşem kekler!

HİNDİSTAN- CHENNAİ

Listede görmenin sürpriz olmadığı bir vegan ve vejetaryen ülkesi. Hindistan'ın nüfusunun neredeyse yarısı vejetaryen desek yanlış olmaz. Bu nedenle, birçok restoran kapılarını “saf sebze” etiketi ile açıyor. Özellikle Chennai, vegan yiyecekleri için bir hedef şehir haline geldi. Güney Hindistan'da bölgesel yemekler o kadar çok değişiyor ki, sadece Chennai'de Kerala, Andhra, Chettinad ve daha fazlasından vegan spesiyalitelerinin tadını çıkarabileceksin.

LONDRA - İNGİLTERE

Londra'daki 79 vegan restoran ve çok sayıda vegan dostu tezgah, fırın, kafe ve smoothie bar seçebilirsin. Eğer tatlı bir şey arzuluyorsanız, Bayan Cupcake veya Vida Bakery, gurme vegan kekleri ile güne başlayabilirsin. Dünyanın ilk vegan tavuk dükkanı olan Hackney Tapınağı, yakın zamanda şehirde açıldı ve büyük bir hit oldu. Ayrıca, beğenilen vegan pizzacı 222'de domuz eti kuşkuşu olmadan doya doya pizzanın tadına varabilirsin.

BERLİN- ALMANYA

Daha yeşil ve daha sağlıklı yaşam biçimlerine uyum sağlamak için Berlin'e güvenebilirsin. Zaten Türk nüfusunun çok fazla olduğu bu şehrin yarısı vegan restoranıysa, yarısı kebapçıdır. Açıkçası aç kalmak gibi bir lüksün yok. Berlin'deki birçok vegan yemek seçeneklerinden en iyilerini denemek istersen; Lucky Leek, Der Eisbärliner & Caramello ve Sfizy Veg olarak sayılabilir.

VARŞOVA- POLONYA

Varşova hızla gezegendeki en beklenmedik vegan dostu şehirlerden birine dönüştü. Şehir, muhteşem vejetaryen suşi restoranı Edamame ve iyi bir vegan İtalyan restoranı olan Youmiko Vegan Sushi ile öne çıkıyor. Falafel restoranları bile var. Şehrin içinde 38'den fazla vegan restoranı mevcut: bu oldukça iyi bir sayı.





GENT- BELÇİKA

Şehir, et içermeyen konsepti bütünüyle benimsedi. Özel bir vegan günleri bile var: Yerel kafeler ve restoranlar da perşembe günleri ekstra vegan seçenekler sunuyorlar. Şehir barlarında çok çeşitli vegan birası var. Favoriler arasında organik öğle yemeği ortak Avalon ve Komkommertijd'de bir vegan büfesi tercih ediliyor.

LOS ANGELES

Los Angeles, Joaquin Phoenix, Alicia Silverstone ve Casey Affleck gibi saygın vegan ünlülere ev sahipliği yapıyor. 72'den fazla tam vegan ve 243 sebze dostu restoranıyla seni doyurmak için hazır. LA, 18 vegan Tayland restoranı, vejeteryan Etiyopya restoranları ve ağız sulandıran vegan peynir restoranı da dahil olmak üzere çok çeşitli uluslararası vegan mutfakları ile ünlü.





NEW YORK

New York, dünyanın gıda başkentlerinden biri olduğu için çok fazla ilgi görmeye meyilli. Times Meydanı başta olmak üzere tüm merkezi yerlerde veganlar için bir mönü mutlaka var: Spice Symphony, Nish Nush, Pure Thai Cookhouse, Hangawi, Franchia Vegan Cafe, Peacefood Cafe, Hummus Place Upper West Side ve daha birçoğu…

SİNGAPUR

Singapur da, kuşkusuz en vegan dostu şehirlerden biri. Nereden anlıyoruz? Bu küçücük adada yaklaşık 590 sebze dostu mönü var. Hatta Singapur Changi Havalimanı bile dünyanın bazı büyük şehirlerinden daha fazla vegan seçeneklere sahip. Ünlü Genesis restoranı da dahil olmak üzere Singapur'daki vegan restoranlarının çoğunluğu, Asya füzyonundan geliyor. Oldukça popüler vegan dondurma salonu Brownice, kremalı, lezzetli vegan dondurma, kek, kabarık waffle çeşitleri gibi lezzetleri eksik etmiyor.



