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Yurt dışında FETÖ operasyonları

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT'in "18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdiğini" açıkladı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 10:47..
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Yurt dışında FETÖ operasyonları

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT'in "18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdiğini" açıkladı.

Bozdağ açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.

MİT, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır.

Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin.

Bekir Bozdağ: MİT 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdi VİDEO


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