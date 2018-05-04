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Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle, 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinleri durduruldu.

AA | 04.05.2018 - 06:27..
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24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri nedeniyle, 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinleri Başbakan Binali Yıldırım imzaladığı genelge kararıyla durduruldu.

Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu

İZİNLERİ KALDIRAN MADDENİN OLDUĞU GENELGE İMZALANDI

Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 21'inci maddesinin (A) fıkrasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar TBMM üyeleri ve Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder. Meclis'in seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi birlikte yapılır." hükmünün yer aldığı belirtildi.

TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, TBMM Genel Kurulu'nun 20 Nisan 2018 tarihli 89'uncu birleşiminde karar verildiği ve söz konusu kararın 20 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu itibarla, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık kurulan herhangi bir temsilcilik çevresinde oy kullanabilecekleri kaydedildi.

123 TEMSİLCİLİKTE OY KULLANILACAK

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 30 Nisan 2018 tarihli kararı ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy kullanma tarihlerinin belirlendiği hatırlatılan genelgede, ülke ve temsilciliklere göre farklı tarihlerde oy kullandırılmasının mümkün olduğu bildirildi.

YSK kararına göre, 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 7 Haziran-19 Haziran tarihlerinde ve azami 13 gün süre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ve azami 5 gün süre ile oy kullandırılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin ise ülkelere göre farklı olabileceğine karar verildiği vurgulandı.

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