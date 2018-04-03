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Yurt dışındaki kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Yurt dışında kamerasıyla kayıtta olduğu sırada bir motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 23:02..
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Yurt dışında kırmızı ışıkta duran otomobiller yeşil ışık ile harekete geçti. Otomobillerin arkasındaki motosiklet sürücüsü ile kamerası ile kayıttaydı.

Sol taraflarından gelen otomobil ışıklarda duramadı ve araçlara çarptı. Motosiklet sürücüsü de hemen önünde olan kazada duramadı ve çarpmanın etkisiyle geriye seken otomobile çarptı.

Kazada şans eseri kafasına darbe almayan ve araçların altında kalmayan motosiklet sürücüsü, düştüğü yerden kalkıp kendisini yeşil alana attı.

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